Koronavirüs İlacı Bulundu İddiası: Koronavirüs İlacı Bulundu Mu?

Koronavirüs aşısının ardından koronavirüs ilacının bulunduğu iddia ediliyor. Koronavirüs ilacı bulundu mu? Koronavirüs ilacı bulundu iddiası ile ilgili detayları bir araya getirdik. Koronavirüs ilacı bulundu mu? Bu sorunun cevabı son dönemde en çok merak edilen soruların başında geliyor. İşte detaylar.

Koronavirüs İlacı Bulundu Mu?

Sözcü.com.tr'den Ali Gülen'in haberine göre, Almanya'da umut verici bir gelişme yaşandı. Almanya Devlet Televizyonu ARD'nin koronavirüse karşı aşıdan sonra ilacın bulunduğu aktarılıyor. İlacı geliştiren Formycon şirketinin acil kullanım izni için başvuru yaptığı söylenmekte.

İlacın koronavirüsü tamamen bloke ettiği ve virüs mutasyona dahi uğrasa etkili olduğu bilgisi bulunmakta. Fromycon'un CEO'su Carsten Brockmeyer, ARD yaptığı açıklamada, artık hastaneye kaldırılan insanların bir tedavi seçeneğine sahip olduklarını duyurdu.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce koronavirüsün sonu artık geliyor mu? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Türkiye'de Son Durum

Türkiye'de ilk koronavirüs aşısının 25 Aralık tarihinde yapılacağı söyleniyor.

Bakan Koca geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti:

"Nisan sonuna kadar 50 milyon dozu kesinlikle dağıtıp, aşıyı yapmış olacağız. Ama bizim asıl hedefimiz o tarihe kadar 100 milyon dozu temin edip, yapmış olmak. İnaktif aşıların üretimi daha kolay ve hızlı olduğu için biz hızlıca Sinovac’tan temin edebiliyoruz. Biontech aşısı da gelecek. Üretimi zor bir aşı, taşıması belirli koşullara bağlı bir aşı. Onlarla da bir yere vardık. Yıl sonuna kadar 25 milyon dozu verebilecekler."

Virüsten korunmak için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamamız gerekiyor. Yakın temas yolu ile insanlardan insanlara geçen koronavirüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer alıyor. Hastalığa yakalanan çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Kuru öksürük ile birlikte yüksek ateş de yaşanabilmekte.