Türk Bilim İnsanları, Burundan Damlatılan Aşı Üretti!

Dünyadaki tüm bilim insanlarının yeni tip koronavirüsü bitirmek için el ele vererek çalışmalara başlamasına rağmen aşı çalışmaları henüz tamamlanmış değil ancak her geçen gün yeni bir umut doğuyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya tarafından aktarılan bilgilere göre Türk bilim insanları, burundan damlatılan aşı üretti.

Türk Bilim İnsanlarından Burundan Damlatılan Aşı

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’nın kaleme aldığı yazıya göre Türk bilim insanları tarafından yeni bir aşı geliştirildi ve geliştirilen bu aşının hayvanlar üzerindeki testleri tamamlandı. Hayvanlar üzerindeki testleri tamamlayan bilim insanlarının faz 1 çalışmalarına ise 10 gün içerisinde başlanması bekleniyor

Sarıkaya’ya göre geliştirilen aşının Pfizer ve BioNTech’in aşısı gibi eksi 70-80 derecelik bir soğukta saklanmasına ihtiyaç yok. Aşı, burun içine sıkılarak yapılıyor. Çin aşısı olarak bilinen inaktif veya Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in laboratuvarı BioNTech’in üzerinde çalıştığı mRNA aşılarından oldukça farklı. Sarıkaya’nın paylaştığı bilgilere göre bu aşı daha çok protein temelli bir aşı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya tarafından paylaşılan bilgilere göre bilim insanlarının gidip bizzat gördükleri hatta bazılarının danışmanlık hizmeti verdikleri çalışmalardan alınan ilk sonuçlar, aşının başarı anlamında en düşük %99 sonuç verdiğini gösterdi. Aşının %99 başarı oranına sahip olması ise aşının yaygın olarak uygulanmaya başlandığında meydana gelebilecek hatalardan kaynaklanıyor.

Aşı doğrudan burun yolundan yapıldığı için iğne ile yapılan aşılara göre daha az risk içeriyor. Saklama konusunda dikkat edilecek herhangi bir koşul da bulunmuyor. Hayvan üzerindeki deneylerini bitiren bilim insanları, Sarıkaya’nın tahminine göre 10 gün içinde insan üzerindeki çalışmalarına başlamak için faz 1 aşamasına geçecek.

Burun Spreyi Olarak Geliştirilen Aşı Ne Zaman Çıkacak?

Burun spreyi formunda geliştirilen yerli koronavirüs aşısı, virüsün üzerindeki proteini etkileyerek vücuda girmesini engelliyor. Sarıkaya’ya göre aşının insan üzerindeki çalışmaları için bir Türk şirketi ile anlaşıldı, çok yakın bir zamanda insan üzerindeki denemelerin de başlaması planlanıyor.

Aşının ilk olarak sağlık çalışanlarının, evinde koronavirüse yakalanmış bir veya birden fazla kişi olan hasta yakınlarının ve her gün toplu taşıma araçlarına binerek işine gitmek zorunda olan çalışanların üzerinde denenmesi planlanıyor.