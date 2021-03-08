Koronavirüs Rehberi Güncellendi: Sağlık Bakanlığından Kritik Karar!

Koronavirüs rehberi güncellendi. Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen COVID-19 rehberinde mutasyonlu koronavirüs vakaları için yeni bir karar alındı. Güncellenen rehbere ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Güncellenen Koronavirüs Rehberi Neleri İçeriyor?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken geçtiğimiz aylarda COVID-19'un yeni varyantları ortaya çıkmıştı. Koronavirüsün İngiltere, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Afrika varyantları ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan varyantların daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün varyantlarına yakalanan kişiler için yeni bir karar aldı.

Bakanlık tarafından güncellenen COVID-19 rehberine göre İngiltere varyantı tespit edilen vatandaşların ve temaslılarının karantina döneminde herhangi bir semptom görülmemesi halinde 10. günün sonunda test yaptırmadan sona erecek. Güney Afrika ve Brezilya varyantı tespit edilen kişiler ve temaslılarına ilişkin daha önce açıklanan karantina ve izolasyon önlemleri ise devam ediyor.

COVID-19 rehberine göre Güney Afrika ve Brezilya varyantı tespit edilen vatandaşların ve temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olarak belirlendi. Bu kişilerin karantinasının bitmesi için PCR testinin negatif çıkması gerekiyor.

Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek Riskli İller

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaşılan haritaya göre düşük, orta yüksek ve çok yüksek riskli illerin tamamı şu şekilde:

Düşük riskli İller : Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl) Orta Riskli İller : Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl) Yüksek Riskli İller : Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl) Çok Yüksek Riskli İller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım. pic.twitter.com/ghs0lohTRn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 7, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım" ifadelerine yer verdi.