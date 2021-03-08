Yeni Koronavirüs Tedbirleri Geliyor: Sıkı Önlemler Gündemde

Yeni koronavirüs tedbirleri getirileceği söyleniyor. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte hafta sonu yasakları bazı illerde kaldırılmıştı ancak yeni yasakların geleceği aktarılıyor. Yeni yasaklar neler olacak?

Yeni Koronavirüs Tedbirleri Getirilebilir

Kademeli normalleşme sonrasında dalgalı normalleşme sürecinin uygulanacağı aktarılmakta.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığı habere göre, valiler, ilin risk haritası sarı bile olsa, şehirde yoğunluk ve risk yarattığı saptanan bölgeler için kırmızı kuralları uygulayabilecek. Kentin geneli sarı bile olsa, riskli cadde, mahalle, sokak ve parklar için kırmızı kurallar getirilebilecek. Kırmızı bir ilden sarı illere geçişler zorlaşacak.

Yeni yasaklar, HES kodu şartı veya daha sıkı denetimler olabilecek.

En yüksek risk anlamına gelen kırmızı bir ilden düşük riskli sarı illere geçişleri önlemek için sınır geçişlerinde bekletme, HES kodu kontrolleri, ileri aşamada şehirlerarası geçişin yasaklanması gibi kurallara geçilebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım" cümlelerine yer vermişti.

Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek Riskli İller

Geçtiğimiz gün açıklanan haritaya göre düşük, orta yüksek ve çok yüksek riskli iller şu şekilde:

Düşük riskli İller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

Orta Riskli İller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

Yüksek Riskli İller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

Çok Yüksek Riskli İller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

Hangi Yasaklar Kalktı?