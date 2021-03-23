Koronavirüs Risk Haritasında Renk Kriterleri Değiştirilebilir

Koronavirüs risk haritası renk kriterleri değişebilir. Kırmızıya dönen risk haritası ve illerin renk tablosunda kriterlerin değiştirilmesi gündemde.

Koronavirüs Risk Haritası Renk Kriterleri Değiştirilebilir

Sabah.com.tr'de yer alan habere göre, illerin sınıflandırılmasında bazı değişiklikler yapılabilir. 100 binde 100 olarak verilen günlük vaka sayısı yerine bunun 200'e çekilebileceği söyleniyor. Çok yüksek riskli illerin yüksek riskli il sınıfına girebileceği söylentiler arasında.

Mart ayı ile birlikte getirilen yasaklar il bazında kaldırılmaya başlanmıştı. Yasakların kaldırılması ile birlikte vaka artışının olması beklenenler arasındaydı.

Ancak beklenen artışın düşünülenden hızlı olduğu ve günlük pozitiflik oranının %11'leri bulduğu belirtiliyor. Aktarılan bilgilere göre, ikinci pik sırasında yoğun bakıma giden hastaların yüzde 85'i 65 yaş üstündeydi. Türkiye bu grubu aşılayıp koruma altına alınca hastaneler boş kaldı.

Yasakların kaldırılmasından sonra günlük vaka sayıları yüzde 300 artış olduğu ancak yoğun bakıma başvuru yüzde 25 oranında olduğu paylaşılan bilgiler arasında. İstanbul'da aşı yaptırmayan 65 yaş üstü 250 bin vatandaşın bulunduğu da yine aktarılanlar arasında.

İllere göre haftalık vaka sayılarının açıklanmasının ardından toplam 39 il kırmızı oldu. Haritada sadece Şırnak mavi olarak kaldı.

Bir hafta önce kırmızı olan il sayısı 25 iken şu anda 39 il kırmızı olmuş durumda Vaka sayısı İstanbul’da 100 binde 178’den 251’e, Ankara 100 binde 68’den 107’ye, İzmir’de 100 binde 78’den 111’e çıktı. Vaka oranında en yüksek il ise 100 binde 509 ile Samsun oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 13-19 Mart tarihli verilere göre sadece bir il mavi olarak kaldı. Bu il 100 bin kişide görülen 8.18 vaka ile Şırnak oldu. Uşak da mavi il olarak bilinmekteydi ancak vaka sayıları yükseldi ve Uşak mavi il özelliğini kaybetti.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.