Koronavirüs Salgını Nasıl Ortaya Çıktı? DSÖ Açıkladı!

Koronavirüs salgınının nasıl ortaya çıktığı belli olmuş olabilir. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasarevic, COVID-19'un insanlara bulaşması konusunda dört ihtimal üzerinde durduklarını açıkladı. Yapılan açıklamaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüs Salgını İnsanlara Nasıl Bulaştı?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Wuhan ketninde ortaya çıktı ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu zamana kadar toplamda 111 milyon kişiye COVID-19 bulaştı ve 2,46 milyon kişi hayatını kaybetti. Salgını sonlandırmak için uzun bir süredir dünyanın dört bir yanında aşılama çalışmaları yapılmaya devam ediyor. Peki, COVID-19 salgını nasıl ortaya çıktı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, DHA'ya salgının nasıl ortaya çıktığına ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Wuhan'a giden ekibin, virüsün insanlara bulaşmasında dört ihtimal üzerinde durduğunu söyleyen DSÖ Sözcüsü Jasarevic, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ekip, virüsün insanlara bulaşması konusunda dört olası hipotez belirledi. Bunlardan ilki; hayvandan (örneğin yarasa) insanlara doğrudan zoonotik yayılma, ikincisi; hayvan türleri aracılığıyla, yani zoonotik rezervuar hayvanından başka bir hayvana ve buradan da insanlara, üçüncüsü; besin zinciri yoluyla (örneğin, kendi doğal ortamlarında virüse ev sahipliği yapabilecek vahşi hayvanların donmuş eti yoluyla),dördüncüsü ise laboratuvarla ilgili meydana gelen bir olay sonucunda."

DSÖ ekibinin Wuhan'da yer alan laboratuvara ziyaretine dair önemli bilgiler paylaşan Jasarevic, “Ekip Vuhan Viroloji Enstitüsü, Hubei CDC ve Vuhan CDC'yi ziyaret etti. Laboratuvarlarını gördü ve enstitüdeki laboratuvar personeli, yöneticileriyle ve ayrı ayrı birkaç görüşme yaptı. Bir sızıntı olasılığını ve bu tür olayların meydana gelmesini önlemek için önceki yıllarda uygulamaya konulan sağlık izleme ve güvenlik programlarını gözden geçirdiler. Ayrıca araştırma programlarını ve bulgularını tartıştılar” dedi.

Ekibin bu zamana kadar elde edilen bulgular üzerinden hareket ettiğini belirten Jasarevic, “Bilimsel iş birliğinin bir parçası olarak, paralel analizler için veri kümelerinin paylaşılması gelenekseldir. Bu, bazı çalışmalar için yapıldı ve henüz mümkün olmayan diğer yönler için tartışılacak. Ekibin raporu, gerçekleştirilmesi gereken ileri çalışmaları ve analizleri özetleyecek. Ayrıca daha fazla verinin elde edilebilmesi adına gerekli çalışmaları belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic tarafından yapılan açıklamaya göre virüsün kökenini araştırmak için Wuhan kentinde araştırma yapan ekibi tam raporu önümüzdeki hafta yayımlayacak.