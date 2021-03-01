ABD'li Doktor Açıkladı: Koronavirüsün İlacı Siyah Çay!

Koronavirüsün ilacı olarak siyah çay önerildi. Dünyada bütünleyici tıbbın kurucusu olarak bilinen ve "Alerji İçin Çözüm" isimli kitabın yazarı Dr. Leo Galland, siyah çayın içerisinde yer alan maddelerin yeni tip koronavirüsün çoğalmasına engel olduğunu ifade etti.

Koronavirüsün İlacı Siyah Çay mı?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken ABD'li doktor Leo Galland tarafından bir öneri yapıldı. Dr. Galland tarafından yapılan öneride, siyah çayın COVID-19'un çoğalmasını önlediğini belirtildi.

Yeni tip koronavirüsün kişinin yalnızca bağışıklık sistemini değil, aynı zamanda metabolizmasını da ilgilendiren bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Leo Galland, yaptığı açıklamada, “Zaten bu nedenle şeker hastaları ve aşırı kilolu kişiler büyük risk altında. Dolayısıyla metabolizmanızı iyileştirecek bir beslenme düzeni koruyucu olacaktır. Özellikle de çinko çok önemli. Bununla ilgili kanıtlar var" dedi.

Doktor Galland, "Meyve, sebze, bitki ve baharatlarda bulunan biyoflavonoidler, vücudunuzun virüse verdiği tepkiyi önemli ölçüde etkiliyor. İlk yapmanız gereken, kabuklu yemiş, tohum, sebze, balık ve deniz ürünleri içeren, tamamen doğal gıdalardan oluşan bir beslenme alışkanlığı edinmek”şeklinde konuştu.

Çayın koronavirüsle mücadele konusunda çok yararlı olduğunu belirten Dr. Galland, “Yeşil çaydan ziyade siyah çayda bulunan bazı maddeler, virüsün çoğalmasını önler. Ayrıca çayı süt ile içmemek gerekir çünkü süt, ihtiyacımız olan şeylerin emilimini engeller. Çayı, olduğu gibi içmek gerekir. Bunun yanında melatoninin faydalı olduğunu gösteren bazı kanıtlar var. Melatonin takviyesi yapan insanların Covid-19’a yakalanma ihtimali daha düşük. Muhtemelen bunun nedeni, melatoninin bağışıklığı güçlendirici ve antiinflamatuvar etkisi” ifadelerini kullandı.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılacak şifalı ot ve bitkilerin de olduğunu ifade eden doktor Galland, "Çörek otu, benim gözdelerim arasında yer alıyor. Bin yıldan uzun süredir Batı Asya’da tüketilen temel sağlıklı besinlerden biri olan çörek otu, antiviral etkilere sahip" ifadelerine yer verdi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Covid-19 değil belki ama hepatit virüsüne yakalanan insanlar üzerinde yapılan klinik deneylerde çörek otunun antiinflamatuvar ve antiviral etkileri gözler önüne serilmiş. Eğer tek bir sağlıklı besin seçmem gerekseydi, çörek otunu seçerdim. Çörek otunun içindeki en aktif maddeler yağında bulunur. Taze tohumu alıp öğütebilirsiniz. Oldukça yumuşaktır. Çok hoş bir aroması vardır. Antiinflamatuvar etkiye yol açan maddeler, çoğunlukla yağında bulunur.”