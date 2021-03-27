20 Saniye Süren Koronavirüs Testi Onay Aldı!

iAbra ve TT Electronics şirketleri, yeni bir koronavirüs testi geliştirdi. Bu testin diğer testlerden farkı ise testin yalnızca 20 saniye içinde sonuç vermesi oldu. Londra'da denenen COVID-19 testi, kişinin pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu saniyeler içerisinde tespit edebiliyor.

Bu Koronavirüs Testi, Saniyeler İçinde Sonuç Veriyor

Yeni tip koronavirüs uzun bir zamandan beri hayatımızın merkezinde yer alıyor. Salgının başlangıcından bu yana dünyanın birçok noktasında kayıplar verildi ve verilmeye de devam ediliyor. İnsanlar özellikle yeni tip koronavirüsle birlikte daha çok evde vakit geçirdi ve koronavirüse yakalanmamak için sosyal mesafe bırakmak, maske takmak gibi kurallara uymaya başladı.

Koronavirüse yakalanmamak için alınan tedbirler, dünyadaki birçok sektöre de önemli ölçüde zarar verdi. Örneğin sanatçılar bu dönemde canlı konser veremedi ve stadyumlara seyirci alınmadı. Ofis ortamında çalışan personellerin çoğu uzaktan çalışma modeline geçmiş olsa da pozisyonu uzaktan çalışmaya elverişli olmayan kişiler genellikle evde kalamadı.

Sözcü'deki habere göre İngiltere'de dünyanın içerisinde bulunduğu bu kötü durumu tam tersine çevirecek bir çalışma yapıldı. Hızlı test sistemleri ile ilgili çalışmalar yürüten iAbra ve TT Electronics isimli şirketler sadece saniyeler içerisinde bir kişinin virüse yakalanıp yakalanmadığını ortaya çıkaran bir sürüntü testi geliştirildi ve geliştirilen bu teste The Virolens ismi verildi.

The Virolens, kişiden alınan sürüntü örneği ile kişinin koronavirüse yakalanıp yakalanmadığını 20 saniye içinde belirleyebiliyor. Saniyeler içerisinde sonuç veren test, Londra'da yer alan Heathrow Havalimanı’nda pilot uygulama ile denendi.

İki şirketin geliştirdiği test, MHRA (İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu) tarafından onaylandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise yaşanan bu gelişmeler ile ilgili yapmış olduğu açıklamada havalimanlarında ve çeşitli etkinliklerin öncesinde kullanılacak bu testin normale dönmek için oldukça faydalı olabileceğini belirtti.

Şirketler, testin MHRA'dan onay almasının üzerine testin daha geniş çaplı üretimi için çalışmalarını hızlandırdı ve testin gelecek aylarda daha yaygın olarak dağıtılacağını açıkladı. iAbra ve TT Electronics, testin yanlış negatif sonuç verme olasılığının yüzde 1,9'ken yanlış pozitif sonuç verme olasılığının ise yüzde 0,3 olduğunu ifade etti.