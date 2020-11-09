Koronavirüse Yakalanan Çocuklar Hakkında Endişelendiren Açıklama!

Çocuklar yeni tip koronavirüsü ağır bir şekilde geçirmiyor fakat hastalığı geçiren çocuklar için oldukça büyük bir risk bulunuyor. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüse yakalanan çocuklar hakkında endişelendiren bir açıklama yaptı. MISC-C ile ilgili aileleri uyaran Prof. Dr. Ceyhan tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

Uzmandan Koronavirüse Yakalanan Çocuklar Hakkında Uyarı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüse yakalanan çocuklar ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Ceyhan, “İlk başta, koronavirüs tanısı alan 0-19 yaş arasındaki çocuklarda deride soyulma, parmakta şişme, gözde kızarıklık gibi belirtiler ortaya çıktı. ABD'de, İtalya'da ve İngiltere'de geçtiğimiz mayıs ayında bununla ilgili makaleler yayımlandı. Bunu ilk olarak Kawasaki hastalığına bağladılar ancak o aslında MIS-C. Çünkü bu çocuklar günler içinde hayatını kaybediyordu” dedi.

Kawasaki hastalığının bu kadar ağır tablolara neden olan bir hastalık olmadığını belirten Prof. Dr. Ceyhan, COVID-19 salgınının ilk aylarında Türkiye’de MIS-C hastalığının görülmediğini ancak tekrar vaka artışının yaşandığı temmuz ayından itibaren sıklaşmaya başladığını söyledi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Sadece Hacettepe'de 27 çocukta görüldü. Diğer uzman arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre onlar da bu vakalara rastlıyorlar. Sadece Hacettepe'de 27 vaka varsa Türkiye'de yüzlerce hasta var demektir. Şu an toplam sayıyı bilmiyoruz ama bununla ilgili bir yayın hazırlamış bulunuyoruz. Dediğim gibi ne yazık ki bu Kawasaki'den çok daha ağır bir hastalık; bizdeki bu çocukların hepsi yoğun bakımda.”

MIS-C’in romatizmal hastalıklar grubunda yer alan bir sendrom olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastalığın sitokin fırtınasında olduğu gibi bağışıklık sisteminin virüse cevap verirken kendi hücrelerine zarar vermesi ile ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, Kawasaki’den farklı olarak, kalp damarlarında şişme gibi etkenlerin tabloyu önemli ölçüde ağırlaştırdığını ifade etti.

Koronavirüse yakalanan çocuklar ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ceyhan, “Çocuklarda direkt corona ölümleri az, belki hafif ve belki de belirtisiz geçiriyor ancak onlar hem virüsü yetişkin aile bireylerine taşımak hem de MIS-C hastalığı gibi riskler taşıyorlar. Aileler belirtiler konusunda çok dikkatli olmalılar. Deride soyulma, gözde kızarıklık, parmaklarda şişme gibi belirtiler gördüklerinde hemen bir uzmana başvurmalılar” şeklinde konuştu.