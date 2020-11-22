Prof. Dr. Özlü: Koronavirüste İkinci Pik Yaşıyoruz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sabah gazetesinden Özgür Özdemir’e önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özlü, koronavirüste ikinci pik yaşadığımızı belirtti.

Koronavirüste İkinci Pik Ne Zaman Bitecek?

Sabah’ta yayımlanan habere göre Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüste ikinci pik yaşadığımızı ifade etti. Prof. Dr. Özlü, yaptığı açıklamada "İkinci bir pik yaşıyoruz. Kışa doğru bu artışın devam edeceği görülüyor bakımdan tedbirlerde artışa ihtiyaç duyuldu. Gerçekten baktığımız zaman hasta ve ağır hasta sayılarımız artıyor.Bazı illerde hastane doluluk oranlarında artış var” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Özlü, “Sorun bu şekilde giderse tabi ki kontrolden çıkabilir bakımdan süreci kontrol altında tutmamız gerekiyor. Bu bakımdan yeni tedbirlere ihtiyaç duyuldu. Bu yeni tedbirler önemli ölçüde bu bulaşmayı azaltma potansiyeline sahip. Çünkü son zamanlarda virüs kalabalıklaşmadan bulaşıyor. Özellikle bulaşmanın en yoğun olduğu konu kalabalıklaşma,insan hareketliliğidir. Bu tedbirler de insan hareketliliği ile karşılaşmayı dolayısıyla bulaşmayı azaltacaktır. Aşağı yukarı nüfusun 30 milyonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması getirildi” dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, “20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü için, okulların kapatılması da bu bağlamda aynı etkiye sahip. Kıraathaneler, kahvehaneler, spor merkezleri ve birçok lokaller kapanıyor. Buralardaki bulaşma da önlenmiş olacak. Restorant ve kafelerde de paket servisine geçildi. Buralarda bulaşma çok oluyordu. Bu kısıtlamalarla buralarda bulaşma azalacak” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Genel itibariyla hafta sonları da yine sokağa çıkma sınırlandırıldı. Bunun da olumlu yanıması olacaktır. Bu tedbirler umarım vatandaşımız tarafından doğru algılanır. Burada bir risk artışı olduğunu ve çok dikkatli olmamız gerektiğini anlıyor olmamız lazım. Ve bizde bireysel olarak sorumluluğumuzun gereğine uygun davranmamız lazım ki bu tedbirler işe yarasın.”

Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Sokağa çıkamıyoruz diye evlerde bir araya gelirsek, konu komşu, eş dost,akraba oturmaları evde yeme içme, ziyafet sohbet olursa bu tedbirlerin etkisi tabi ki by pass edilmiş olur. O zaman istenilen sonuca ulaşılamayabilir. O bakımdan bu dönemde kendi hali halkımızla kalmamız lazım. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmemiz lazım. Olabildiğince dışarıya kalabalığa karışmamak, evde vakit geçirmek, hane halkımızla olmak en güvenli olanıdır” ifadelerini kullandı ve açıklamasını şu ifadeler ile devam ettirdi: