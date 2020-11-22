Bilim Kurulu Üyesi: Koronavirüste Büyük Dalga Geliyor!

Hürriyet yazarı Hande Fırat, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'deki durumu hakkında Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Hande Fırat, köşe yazısında Prof. Dr. Kayıpmaz’ın açıklamalarına yer verdi. Prof. Dr. Kayıpmaz, yaptığı açıklamada, koronavirüste büyük bir dalganın geliyor olduğuna yönelik belirtilerin dünya çapında ortaya çıkmaya başladığını belirtti.

Koronavirüste Büyük Dalga Ne Zaman Gelecek?

“Koronavirüste büyük dalga mı geliyor?” sorusunu yanıtlayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Hastalıkta büyük bir dalganın geldiğinin belirtileri, dünya çapında ortaya çıkmaya başladı. Ülkeler de sağlık kapasiteleri üzerindeki yükü azaltmak için kapatma ve kısıtlama kararları aldı. Dünyadaki hiçbir ülkenin sağlık kapasitesi sınırsız değildir. COVID-19 hastalarının tedavisinin de yoğun bakımlarda günlerce sürebildiği düşünüldüğünde, bu yükün ne kadar ağır olduğu tahmin edilebilir” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Her seferinde tedbirleri ve alınan kararları yetersiz bulup eleştirmek yerine, tedbirlere nasıl daha iyi uyum gösterebileceğimizi ön plana almamız lazım. Kısıtlama kararları başlamadan önce insanların ‘son bir kez’ düşüncesiyle hâlâ daha kapalı ortamlarda, fiziki mesafeyi unutarak sosyalleşmesi en çok sağlık çalışanları olarak bizleri üzüyor.” “Son 8 aydır acil servislerimizde yalnızca COVID-19 hastaları yok. Kalp krizleri, trafik kazaları, yüksekten düşmeler, inmeler, solunum sıkıntıları, çocuk travmaları gibi birçok hastamızın da tedavisi acil servislerimizde devam ediyor.”

Hürriyet’te yayımlanan köşe yazısına göre Prof. Dr. Kayıpmaz, “Şu anda alınan tedbirlere bireysel tedbirlerle yeteri katkıyı sunabilirsek, yaşamımızı ek bir kapatma olmaksızın kışın da sürdürebiliriz. Elbette 14 veya 21 günlük tam kapatma sağlık sistemi üstündeki baskıyı hafifletecektir. Ancak bunun da uygulanmasında sağlık dışındaki birçok alanda çeşitli sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Virüsün bulaşma hızı ilk zamanlara göre daha da arttı. Hastalığın öldürücü gücünde ise ne yazık ki henüz bir azalma yok. Ağır hasta sayımızdaki artış da bunun en büyük işaretidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 21 Kasım’dan itibaren toplam hasta sayısı 440.805 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 12.219’a yükseldi. İyileşen hasta sayısının 440.805 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 4.121 olduğu belirtildi.