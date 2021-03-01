Koronavirüsü Ağır Geçirenler Hakkında Kritik Uyarı!

Koronavirüsü ağır geçirenler hakkında Prof. Dr. Tufan Tükek önemli bir uyarı yaptı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmaya göre bu kişilerin vücudunda virüs veya bakterileri yok etmek için bağışıklık sistemini harekete geçiren lektin proteininin çok az miktarda olduğu ve hatta bazen hiç üretilmediği ortaya çıktı.

Prof. Dr. Tükek, COVID-19 dolayısıyla hayatını kaybeden veya bu hastalığın semptomlarını oldukça ağır bir şekilde hisseden kişilerin çocuklarında da hastalık aynı şiddette görülebileceği konusunda uyardı.

Benzer özelliklere sahip olmasına rağmen koronavirüs enfeksiyonunun bazı hastalarda çok daha ağır geçirilmesine ilişkin araştırmalara bir yenisi de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yapılan bir çalışma sayesinde eklendi.

284'ü COVID-19 hastası, 100'ü sağlıklı kontrol grubu olmak üzere 384 kişinin katılımcı olduğu çalışmada vücudun virüs veya bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmasında makrofaj hücreleri ismi verilen bağışıklık hücrelerinin harekete geçmesini sağlayan mekanizmalardan mannoz bağlayıcı lektin proteini incelendi.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, ocak ayında "Infection, Genetics and Evolution" adlı uluslararası bir tıp dergisinde yayımlanan çalışmaya dair Demirören Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Prof. Dr. Tüfek, baba ve iki çocuğun hastalığı ağır geçiren bir baba ve iki çocuğu ile henüz hastalığa yakalanmayan diğer çocuğuna yapılan taramada anne hariç tüm aile bireylerinde bu proteinin genetik olarak eksik olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Prof. Dr. Tüfek, "Eksik olan bu protein sentetik olarak üretilip tedavide kullanıma girene kadar en azından bu kişilerin hastalığı ağır geçireceği öngörülerek daha iyi korunması sağlanabilir" dedi.

Bağışıklık sisteminin herhangi bir enfeksiyon karşısında harekete geçen doğal bir immün tepki oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Tüfek, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu doğal sistem içerisinde bazı hücreler var. Savunma sistemini oluşturan hücrelerimizin virüs ya da bakterilerle mücadele etmesi için bazı sistemler var. Onlara yardımcı mekanizmalardan bir tanesi de ‘mannoz bağlayıcı lektin’ yolağı dediğimiz bir yol. Mannoz bir şeker, bakteri ve virüslerin hücre duvarında bulunuyor." "Lektin de insanda karaciğerde sentezlenen ve bakteri veya virüsün yüzeyinde bulunan mannoz şekerini bağlayarak vücutta bulunan ‘makrofaj’ dediğimiz savaşçı hücrelerimizi aktif hale getiren bir protein. Aktif hale gelen bu büyük savaşçı hücreler, virüs ve bakterilerle mücadele etmeye başlıyor. Vücudun bunlarla savaşabilmesi için bu yolağın iyi çalışıyor olması lazım. Yani bu lektin proteininin hücrede yeterince sentezlenmesi ve vücutta belli bir seviyede olması gerekiyor."

Koronavirüsü Ağır Geçirenlerin Ailesi Taranmalı

Yeni tip koronavirüse yakalanan ve hastalığı ağır geçirenlerin aile bireylerinde de benzer süreçlerin yaşanabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Tüfek, aşağıda yer alan şu ifadeleri kullandı:

“Bu, neden olabilir diye düşünüp daha önce yoğun bakıma yatmış, hastalığı ağır geçirmiş ve hafif geçirmiş insanları taradık. Bu kişilerde mannoz bağlayıcı lektin yolunun problemli olduğunu ve protein sentezinin çok az olduğunu, özellikle de hastalığı yoğun bakımda geçiren kişilerde bu proteininin sentezlenmediğini hatta vücutta hiç bulunmadığını fark ettik. Bunun üzerine bir araştırma yaptık ve sonuçlarını da uluslararası bir dergide yayınladık. Geçtiğimiz günlerde bir genç, babasının hastalığı çok ağır geçirdiğini, kendisinin de çok ağır geçirdiğini söyleyerek bize başvurdu. Tüm aileyi bu yönden inceledik ve taramalarda babanın hiç protein üretmediğini, annenin tamamen sağlıklı olduğunu, ama üç kardeşin de defektif protein ürettiklerini fark ettik."

Koronavirüsü ağır geçirenlere yönelik yapılan çalışma hakkında yaptığı açıklamada hastalığı ağır atlatma ihtimalinin nasıl düşürülebileceğine değinen Prof. Dr. Tüfek, açıklamasını şu sözler ile bitirdi: