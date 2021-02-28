İlk Koronavirüs Hastası Bulunmuş Olabilir!

İlk koronavirüs hastası, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) COVID-19'un başlangıcını gün yüzüne çıkarmak için yaptığı açıklamanın nihayetinde bulunmuş olabilir. Araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün bulaştığı ilk kişi olduğu düşünülen kişi ile konuştu ve virüsün Çin'in Wuhan kentindeki bir pazardan bulaştığını keşfetti. İlk COVID-19 hastası olduğuna inanılan kişi 8 Aralık 2019'da hastalanmıştı ve seyahat geçmişi de yoktu.

İlk Koronavirüs Hastası Bulundu mu?

Dünya Sağlık Örgütü'nün ilk resmi koronavirüs araştırması birkaç hafta önce tamamlandı ancak araştırma sonrasında COVID-19 hakkında ayrıntılı bir bilgi henüz paylaşılmadı. Araştırmacılar, birkaç aydır devam eden tartışmalardan sonra COVID-19 salgınının hayvandan insana bulaşarak ortaya çıktığını buldu. Hangi hayvanların virüsü yaymış olduğu ya da insanlara virüsün ne zaman bulaştığı hala soru işaretini koruyor.

Bilim insanları, araştırma sırasında koronavirüse ilk yakalanan hasta olduğu düşünülen bir kişi ile konuşma gerçekleştirdi. Bu kişinin yeni tip koronavirüs hikayesi, ilk vakaların duyurulmaya başlandığı Aralık 2019'dan çok öncesine dayandığı iddia ediliyor ve bu da onun ilk COVID-19 hastası olabileceğini gösteriyor.

DSÖ yetkilileri, The Wall Street Journal'ın aktardığı bilgilere göre Wuhan'da koronavirüsün nasıl ortaya çıktığını araştırırken ilk hasta olduğu düşünülen kişi ile karşılaştı. 40'lı yaşlarında bir adam, ofiste çalışıyordu. Bu kişinin 8 Aralık'ta virüse yakalandığı düşünülüyor. Özel bir şirkette çalışan bu kişinin seyahat geçmişi de bulunmuyor.

Dr. Peter Ben Embarek, The Journal'a potansiyel ilk hasta hakkında yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir bakıma oldukça sıkıcı ve normal bir hayatı var. Dağ yürüyüşü yapmak gibi aktiviteleri yok."

Dr. Peter Daszak ise ilk hasta olduğuna inanılan kişinin ana hobisinin internette gezinmek olduğunu söyledi. İki yetkilinin de ifadesine göre potansiyel ilk hasta enfeksiyon sırasında Wuhan'da yer alıyordu.

İlk hasta olduğu düşünülen kişinin salgına yakalandığı yer, salgının ortaya çıktığı yere ilişkin ortaya atılan iddialardan farklı olarak başka bir yerdi. Potansiyel ilk hastaya göre ebeveynleri başka bir pazarı ziyaret etmişti. Bilim insanları söz konusu pazarın yerini belirleyemedi. Daszak, CNN'e yaptığı açıklamada ilk hasta olduğu düşünülen kişinin testinin negatif çıktığını ancak Çinli yetkililerin yine de pazardaki bağlantılarının izinin sürmesi gerektiğini belirtti.

40 yaşındaki bu kişi aslında birinci koronavirüs hastası yani koronavirüse yakalanan ilk kişi olmayabilir. Bazı araştırmacılar, 1 Aralık 2019'da yaşlı bir adamın hastalandığını söylüyor. Onu tedavi eden bir doktor, adamın bir kronik hastalığı olduğunu ve bu nedenle konuşamadığını söyledi. Koronavirüse yakalandığı tarih ise sadece bir tahminden ibaret görünüyor. Bu tarih, akrabaların semptomların ilk ortaya çıktığı tarihe dair tahminlerine dayanıyor.

DSÖ, önümüzdeki günlerde salgının başlangıcına ışık tutmak için özet nitelikte bir rapor yayımlayacak ve bu raporda DSÖ'nün Wuhan'daki araştırmaları hakkında önemli bilgilere yer verilecek.