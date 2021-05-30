Koronavirüsü Atlatanlar Hangi Aşıyı Olmalı? Uzman Açıkladı

Koronavirüsü atlatanlar hangi aşıyı yaptırmalı? Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, merak edilen soruya ilişkin oldukça önemli bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Kurugöl tarafından yapılan açıklamaya dair tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüsü Atlatanlar BioNTech Aşısı Yaptırmalı mı?

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, COVID-19'u atlatan vatandaşların hangi aşıyı yaptırması gerektiği ile ilgili önemli açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Kurugöl, "COVID-19’u ister hafif ister ağır geçirmiş olsun aşı sırası gelip BioNTech’i tercih eden çok kişide ağır yan etki oluştuğunu tespit ettik" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Kurugöl, bu kişilerde aşırı halsizlik yorgunluk, ateş, lenf bezlerinde büyüme, güçsüzlük ve kolda aşırı ağrı gibi COVID-19 benzeri bulguların ortaya çıktığını belirtti.

Koronavirüsü atlatanların hangi aşıyı tercih etmesine ilişkin önemli açıklamada bulunan Prof. Dr. Kurugöl, "Hastalığı atlatan kişilerin BioNTech yerine Sinovac ile aşılanmalarını tavsiye ediyorum. Sanırım yetkili makamlar da bu konuda bir araştırma yapıp gerekli uyarıyı yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye 270 milyon doz aşının geleceğini belirten Prof. Dr. Kurugöl, bu miktarın yaklaşık 70 milyonunun Sinovac olacağını ifade etti ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: "Bu nedenle kişilerin seçme hakkı var. Buna göre hareket edilirse daha uygun olacaktır."

Yerli Koronavirüs Aşısı İçin Gönüllü Aranıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte VLP aşısının faz 2 aşaması için gönüllü arandığını duyurmuştu. Bakan Varank tarafından aktarılan bilgilere göre yerli aşı, faz 1 aşamasında 36 gönüllüye uygulandı. Başarıyla tamamlanan ilk aşamada, aşının güvenirliği kanıtlandı.

Faz 2 çalışmaları, Ankara Onkoloji Eğitim ve araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi olmak üzere üç farklı merkezde gerçekleşecek.

Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak faz 2 çalışmalarına gönüllü olmak için hangi işlemleri gerçekleştirmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.