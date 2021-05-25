Koronavirüsü Hafif Atlatanlar İçin Kritik Antikor Araştırması!

Koronavirüsü hafif atlatanları doğrudan ilgilendiren bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmaya göre hastalığı hafif atlatan kişiler, ömür boyu sürecek antikor düzeyine sahip olabilir. Söz konusu araştırmaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüsü Hafif Atlatanlar Ömür Boyu Antikor Elde Edebilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Washington Üniversitesinde görevli bilim insanları, antikora ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmaya göre COVID-19'u hafif bir şekilde atlatan kişiler, ömür boyu sürecek bir antikor seviyesine sahip olabilir.

Koronavirüs bulaştıktan sonra kandaki antikor sayısı hızlı bir şekilde azalıyor. Hürriyet'teki habere göre bu durum, kişinin hasta olmasına neden oluyor. Hastalığı hafif atlatan vücut, kanda antikor üreten mekanizmayı kemik iliğinde yeniden devreye sokuyor. Böylece antikor üretimi kemik iliğinde devam ediyor.

Nature isimli dergide yayımlanan çalışmanın yazarlarından Dr. Ali Ellebedy, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Dr. Ellebedy, geçtiğimiz sonbahar mevsiminde elde edilen raporlarda koronavirüs enfeksiyonundan sonra antikorların hızlı bir şekilde azaldığına yönelik bilgilerin yer aldığını belirtti.

Antikor miktarının akut enfeksiyonundan sonra azalmasının normal olduğunu söyleyen Dr. Ellebedy, bu durumun antikorları tamamen yok ettiği anlamına gelmediğinin altını çizdi. Dr. Ali Ellebedy, antikorların böyle bir durumda plato eğrisine sahip olacağını ve yeniden çoğalacağını belirtti.

Çalışmada ilk semptomlardan 11 ay sonra antikor üreten hücreleri bulduklarını belirten Dr. Ellebedy, bu hücrelerin ömür boyunca antikor üreteceğini ifade etti.

Yerli Koronavirüs Aşısının Antikor Oranı

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından geliştirilen aşının faz 2 çalışmalarında gönüllülerin yüzde 100'ünde antikor oluştu.

ERAGEM ile İKUM tarafından geliştirilen aşının faz 3 çalışmaları bu ayın sonunda başlayacak. Aşı adayının koronavirüse karşı ne kadar koruma sağladığı faz 3 aşamasının tamamlanması ile brilikte belli olacak. Üçüncü aşamanın yaklaşık 10 bin gönüllü ile ulusararası düzeyde yapılacağı tahmin ediliyor.

Yerli koronavirüs aşısının faz 3 aşamasına katılan gönüllülerin bir kısmına yerli aşı bir kısmına ise plasebo yani boş aşı yerine CoronaVac aşısı uygulanacak. Böylece yerli aşının etkinliğinin yanı sıra inaktif bir aşı olan Sinovac aşısı ile karşılaştırma yapılabilecek.