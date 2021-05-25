Türkiye'de Aşı Yaptıranlara Pozitif Ayrımcılık Dönemi mi Başlıyor?

Türkiye'de aşı yaptıranlar için pozitif ayrımcılığın uygulanacağına ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Aşılama kampanyası kapsamında uygulanacak yeni sistemde örneğin aşı yaptıran vatandaşlar için maske takma zorunluluğu esnetilebilecek. Ayrıca normalleşme ile ilgili iki kritik tarih paylaşıldı. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Türkiye'de Aşı Yaptıranlar İçin Maske Zorunluluğu Esnetilebilir

Yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde etkisini sürdürüyor. Öyle ki 24 Mayıs tarihinde günlük vaka sayısı 7 bin 523, hasta sayısı 702, vefat sayısı ise 178 oldu. COVID-19 aşıları salgını sona erdirme noktasında çok büyük bir rol oynuyor. Bu sebepten ötürü aşılama çalışmaları devam ediyor.

Ülkemizde toplumsal bağışıklık aşılama oranı 65 yaş üzeri için yüzde 85 seviyesine ulaştı fakat bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre yaş grupları azaldıkça aşıya olan ilgi de azalıyor. Bu, aşı ile toplumsal bağışıklığın kazanabilmesini doğrudan etkiliyor. Bu nedenden dolayı önümüzdeki haftadan itibaren aşılama kampanyası başlatılacak.

Aşılama kampanyaları ile birlikte gençlerin COVID-19 aşısına olan ilgisi arttırılacak. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre aşı yaptıran vatandaşlara pozitif ayrımcılık uygulanabilir. Örneğin sinema, konser ve tiyatro gibi etkinliklere aşı yaptıran kişiler alınabilir. Bunun yanı sıra koronavirüs aşısı yaptıran kişiler için maske zorunluluğu esnetilebilir.

Sağlık Bakanlığının günde en az 1 milyon doz aşı uygulanabilmesi için gerekli hazırlıklara başladığı belirtildi. 1500 devlet ve özel hastanenin yanı sıra aile sağlık merkezleri de aşılama çalışmalarında yer alacak. Bir günde 1 milyon, bir ayda ise 30 milyon doz aşının yapılması hedefleniyor.

Ülkemizde bu zamana kadar toplamda 28 milyon 158 bin 984 (2. doz uygulanan sayısı 12 milyon 44 bin 944) doz aşı uygulandı. Bu, nüfusun yüzde 14, yetişkin nüfusun ise yüzde 20'lik kısmına aşı yapıldığı anlamına geliyor.

Normalleşme Tarihi Belli Oldu mu?

Sabah'taki habere göre BioNTech aşısının ilk dozu uygulandıktan iki hafta sonra bile yüzde 70 ile 80 civarında bir koruma sağlanıyor. Bununla birlikte 30 milyon vatandaşa ilk doz aşı uygulandığında toplum bağışıklığı yüzde 55-56 seviyesine yükselecek. İngiltere ve İsrail göz önüne alındığında Türkiye'de yaz ortasında rahatlama, sonbahar mevsiminde ise ferahlama mümkün olabilir.