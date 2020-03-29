Koronavirüsü Tedavisi İçin Norveç Gönüllü Oldu

Büyük salgın tüm dünyada yayılmaya devam ederken salgına karşı koyabilecek bir aşı geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün gerçekleştirdiği basın bilgilendirmesinde Norveç Sağlık Bakanı, aşı çalışmaları konusunda önemli bir açıklama yaptı.

Ülkenin Sağlık Bakanı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan 'birlik testlerine' katılan ilk ülkenin kendileri olduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan testler, şu anda 45 ülkenin birlikte çalıştığı; 4 ilaç ve ilaç kombinasyonunun koronavirüs üzerindeki etkinliğini test etme amacıyla yapılıyor

Koronavirüsü için ilk gönüllü Norveç oldu

Norveç Sağlık Bakanı, yaptığı açıklamada testlere katılan ilk hastanın Oslo Üniversitesi Hastanesi’nden olduğunu söyledi. Bakan, şu anda küresel sağlık krizinin tam ortasında ve aynı zamanda hiçbir zaman görülmemiş şekilde bilgiye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ayrıca bakan, güvenli ve etkin bir tedavinin bulunmasıyla hayatların kurtarılabileceğini ve sağlık çalışanları ve diğer yüksek riskli grupların hastalıktan korunabileceğini de sözlerine ekledi. Ülkenin testlere katılan ilk birlik olmasıyla testlere katılması beklenen 45 ülkenin de yakın zamanda sürece dâhil olması bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamada koronavirüse karşı gelecek bir aşının minimum 12/18 ay arasında geliştirebileceği ifade edilmişti. Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün yaptığı açıklamada teste katılan ülkelerin sayısının artmasıyla hangi ilaçların işe yarayıp yaramadığını öğrenmek için gereken zamanın daha çok kısalacağını ifede etti.