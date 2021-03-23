Koronavirüsün Tedavisi Başka Bir Virüs Olabilir!

İskoç bilim insanları, koronavirüsün tedavisi ile ilgili yeni bir tespit yaptı. Bilim insanlarına göre soğuk algınlığına sebebiyet veren rhinovirüs, COVID-19'a sebebiyet veren virüsü insan vücudunun hücrelerinden atarak uzaklaştırabildiğini açıkladı.

Koronavirüsün Tedavisi, Soğuk Algınlığına Yol Açan Virüs mü?

BBC'de yer alan habere göre İskoç bilim insanları soğuk algınlığna neden olan rhinovirüs ile ilgili yaptığı gözlemler sonucunda yeni tip koronavirüsü vücut hücrelerinden atabildiğini keşfetti. Virüslerin tabiri caizse birbirleriyle rekabet halinde olduğu biliniyor. Glasgow Üniversitesinden uzmanlarsa soğuk algınlığına sebebiyet veren virüsün COVID-19'u vücut hücrelerinden atarak yendiğini ileri sürdü.

Uzmanlara göre virüsler arasındaki bu mücadelenin etkileri de oldukça kısa süreli görülüyor. Başka bir deyişle soğuk algınlığını atlattıktan sonra da COVID-19'a yakalanabilirsiniz. Rhinovirüsün çok yaygın görülmesinin aynı zamanda koronavirüsü baskı altında tutmaya yardımcı olabileceği de belirtildi.

Çalışmanın sonuçları The Journal of Infectious Diseases dergisinde yayımlandı. Çalışma sırasında virüslerin arasındaki rekabette hangisinin daha baskın olacağının öğrenilmesi için solunum yollarından hem Sars-CoV-2 hem de rhinovirüs enfekte edildi ve iki virüs arasındaki mücadelenin kazananı soğuk algınlığına neden olduğu bilinen rhinovirüs oldu.

Araştırmacılar, koronavirüs vücuda 24 saat önce girse dahi rhinovirüsün bu virüsü vücuttan uzaklaştırabildiğini tespit etti. Çalışma kapsamında rhinovirüsün enfekte olmuş hücrelerde bağışıklık sistemini tetiklediği ve bu durumun da Sars-CoV-2'nin çoğalmasına engel oluşturduğu keşfedildi. Bağışıklık tepkisi engellendiğinde ise rhinovirüsten önceki haline geri döndüğü ortaya çıktı.

Uzmanlara göre rhinovirüs Sars-CoV-2'ye karşı uzun vadeli bir koruma sağlamıyor. Soğuk algınlığı geçtiğinde rhinovirüsün koronavirüse karşı oluşturduğu bağışıklık tepkisi her geçen gün biraz daha azalıyor ve en nihayetinde tamamen ortadan kalkıyor. Soğuk algınlığını atlatan bu kişiler de daha sonra COVID-19'a yakalanabiliyor ve semptomları vücuda rhinovirüs girmeden önceki gibi ağır bir şekilde hissedebiliyor.

Baskın virüs, kendisinden daha zayıf virüsleri uzaklaştırabildiğinden buna benzer bir olay daha önceden de görülmüştü.

Dr. Murcia, aşı, hijyen ve virüsler arasındaki etkileşimin koronavirüs vakalarını azaltabileceğini ancak en önemli etkinin bilim insanlarının koronavirüse karşı geliştirdiği aşılardan geleceğini belirtti. Prof. Lawrence Young ise rhinovirüsün çok bulaşıcı olduğunu ve bu nedenle sonbahar ve kış aylarında COVID-19 vakalarını hafifletebileceğini öne sürdü.