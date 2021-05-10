Koronavirüsün Yeni Etkisi Ortaya Çıktı!

Koronavirüsün yeni etkisi gün yüzüne çıktı. Doç. Dr. Canan Tanıdır, İtalya'da bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmaya ilişkin çok önemli açıklamada bulundu. Doç. Dr. Tanıdır tarafından yapılan açıklamaya dair tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüsün Yeni Etkisi Nedir?

Bilim insanları tarafından yapılan araştırma ile birlikte İtalya'da özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde önceki yıllara kıyasla daha belirgin bir artışın yaşandığı ortaya çıktı. DHA'daki habere göre salgın sürecinde hareketsiz yaşam ve yoğun teknoloji kullanımı, erken ergenliğin artmasına neden oldu.

Kız çocuklarında 8, erkek çocuklarında ise 9 yaşından önce görülen ergenlik belirtilerinin erken ergenlik olarak isimlendirildiğini belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Canan Tanıdır, bu noktada iki önemli etken olduğunu söyledi. Bedende yağ dokusunun artmasının ve obezitenin erken ergenlik için risk faktörü olarak sayıldığını ifade eden Doç. Dr. Tanıdır, pandeminin en önemli etkisinin bu olduğunu açıkladı.

Evlerde olduğumuz için hareketsiz bir yaşamımız olduğunu belirten Doç. Dr. Tanıdır, çocukların bu süreçte atıştırmalık, yağlı gıda, abur cubur ve paketli ürünlere yöneldiğini söyledi. Yapılan açıklamada, bu tarz hormonlu gıdaların erken ergenliğe neden olduğunu ifade etti.

İtalya'da yapılan çalışmada bir başka etkenin internette uzun saatler geçirmek olarak gösterildiğini söyleyen Doç. Dr. Tanıdır, "Şu anda evdeler, çocuklar yaşlarına uygun olmayan içeriklere daha fazla maruz kalıyor. Ailelerin de kontrolü azalmış çünkü çok uzun saatler bilgisayar başındalar" ifadelerini kullandı ve şu şekilde devam etti:

"Bilgisayarda oyun oynamanın dışında, 7-8 yaşındakiler bile sürekli Youtube’dan video izliyorlar. Çocuklar, yaşına uygun olmayan videolar izliyor. İzlenen videolarda argo söylemler, cinsel içerikli ve cinsel eğilimlere yönelik konular işlenebiliyor. Küçük yaştaki çocuklar böyle içeriklere erken yaşta maruz kalınca hızlı büyüyorlar. Yaşlarına göre beklenmeyecek bilgi daracıkları oluşuyor. Bu olumlu bir şey değil çünkü kafaları karışıyor."

Bazı çocukların sıkıldıkça yemek yediğini belirten Doç. Dr. Tanıdır, “Aileler abur, cuburdan çocuğu uzak tutmak için sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilir fakat çok katı bir tutum olmasın arada bir şeker ve çikolata ödül gibi kullanılabilir. Çocuğun hevesini kırmak verilebilir. Katkı maddesi içeren gıdaları çok sık tüketmemek için aileler dikkatli olmalı. Çocukları spora da teşvik etmek gerekir" dedi.