Apple'ın İptal Ettiği Planlar Ortaya Çıktı: Koyu Renk Seramik Arka Yüzeyli Apple Watch Ultra!

Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) sunulan belgelere göre Apple'ın Apple Watch Ultra için koyu renkli bir seramik arka yüzey geliştirmeyi denediği ortaya çıktı.

X'de @ParrotSWD tarafından tespit edilen belgeler, Apple'ın başlangıçta akıllı saat için daha koyu bir renk seçeneği düşünmüş olabileceğini ve nihayetinde mevcut titanyum kaplamaya karar verdiğini gösteriyor.

Apple'ın Eylül 2022'de piyasaya sürülmeden önce Apple Watch Ultra için yaptığı başvurunun bir parçası olan FCC belgeleri, Apple Watch serisi modellerinde bulunan seramik arka yüze çok benzeyen koyu renkli bir prototipin görüntülerini içeriyor.

Koyu Renk Seramik Arka Yüzeyli Apple Watch Ultra

Prototipte ayrıca Apple Watch Ultra'nın nihai sürümünden farklı bir tasarım öğesi olan bir Eylem Tuşu da yer alıyor.

MacRumors'a göre Apple Watch Ultra'nın FCC başvurularıyla ilgili gizlilik maddesinin yakın zamanda sona ermiş olması, koyu renkli seramik prototipin görüntülerinin şimdi ortaya çıkmasına neden olmuş olabilir.

Apple şu anda Eylül 2023'te piyasaya sürülecek olan Apple Watch Ultra 2'yi birinci nesil modelle aynı doğal titanyum renginde sunuyor. Apple Watch Ultra 2'nin piyasaya sürülmesinden önceki söylentiler Apple'ın daha koyu bir renk seçeneği sunabileceğini öne sürse de bu gerçekleşmedi fakat şirket bu planını gelecek saatlerden birinde kullanabilir.

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