KPSS 2022 Sonuçları Açıklandı: Sonuçlar Nasıl Öğrenilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2022 sonuçları açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay gerçekleşen sınavın sonuçlarına nasıl bakılır? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

KPSS 2022 Sonuçlarını Öğrenme Adımları

ÖSYM'nin resmi sitesini ziyaret edin.

"Sonuç Açıklama Sistemi" kategorisine girin.

KPSS'yi seçin.

T.C. kimlik numarası ve aday şifrenizi yazın.

"Gönder" butonuna basın.

Sonuç ekranı açılacaktır.

Kamu personel seçme sınavının (KPSS) sonuçları, sınavın düzenlendiği ilk günden itibaren çok fazla sayıda kişi tarafından merak edilmeye başlanmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklama ile beraber sınavın sonuçları belli oldu.

Kamu personel seçme sınavının sonuçlarına bakmak için bazı adımları sırasıyla gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunun için ilk olarak web tarayıcısı aracılığıyla ÖSYM'nin resmi internet sitesini ziyaret edin. Web sitesini ziyaret ettikten sonra "Sonuç Açıklama Sistemi" kategorisinin üzerine tıklayın.

Açılan sayfada ÖSYM tarafından yapılan sınavların sonuçları listelenecek. Liste üzerinden KPSS'yi seçin. Bu işlemin ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifrenizi yazın. Son olarak "Gönder" butonuna basın. Bu adımı uygulamanız hâlinde sonuç sayfası açılacaktır.