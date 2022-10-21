YouTube Premium Fiyatlarına %76 Zam

Dünyanın en çok kullanılan video platformu olan YouTube, geçtiğimiz senelerde kullanıma sunduğu YouTube Premium abonelik sistemiyle her geçen gün daha fazla kullanıcıyı kendisine çekmeyi başarıyor. Sınırsız YouTube Music erişimi ve reklamsız videolar gibi pek çok avantajı bulunan YouTube Premium, çoğu kullanıcı tarafından sevilerek kullanılıyordu. Ancak yakın zamanda üyelik fiyatlarına gelecek olan zamlar kullanıcıları üzebilir.

Bugün YouTube Premium kullanıcılarını yeni yapılacak fiyat güncellemesi hakkında bilgilendiren Google, 2023 yılı fiyatlandırmasını paylaştı. Önümüzdeki sene YouTube Premium'da büyük zamlar kapıda!

YouTube Premium 2023 Fiyatları

Eski Fiyat Yeni Fiyat Öğrenci (Aylık) 9,99 TL 19,49 TL Bireysel (Aylık) 16,99 TL 29,99 TL Aile (Aylık) 25,99 TL 59,99 TL Bireysel (Yıllık) 169,99 TL 299,99 TL

YouTube Premium'un fiyatları 2023 yılı itibarıyla büyük zam alacak. Yeni yayınlanan listeye göre 21 Kasım 2022 ve sonrasında eski fiyatlara kıyasla %76 oranında zam gerçekleşecek. Prime Video ile birlikte ilk çıktığı günden beri yerelleştirme politikasını en iyi şekilde uygulayan abonelik hizmetlerinden olan YouTube Premium, sonunda beklenen yüksek fiyatlara çıktı. Yeni plana göre en ucuz üyelik planı olan Öğrenci planı 19,49 TL oldu. YouTube Premium'un fiyat artışına sosyal medyadan büyük tepkiler geldi. Firmanın bu fiyatlandırmadan geri adım atmayacağı ise hala merak konusu. Eğer zamlardan etkilenmek istemiyorsanız 21 Kasım öncesinde yıllık bireysel abonelik satın almayı tercih edebilirsiniz.