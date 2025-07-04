Yatırımcılar Dikkat: Altını Böyle Alıyorsanız Hapse Girebilirsiniz

Bankalar, kredi kartıyla yapılan altın alım-satım işlemlerini takibe aldı. Özellikle 500 bin TL'nin altında altın yatırımı bulunan vatandaşlara gönderilen uyarı mesajları dikkat çekti. Kredi kartıyla altın alıp borcunu ödemeyenlerin dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Denetimler hem vatandaşları hem de kuyumcuları kapsıyor.

Kredi Kartı Borcu Ödemeyenler İçin Hapis Kapıda

Son dönemde bazı kişilerin yüksek meblağlarda altını kredi kartıyla satın alıp anında bozdurarak nakit elde ettiği tespit edildi. Bu yöntemi kullananlar, kartlarının borcunu ödemezlerse "kastî dolandırıcılık" suçu işlemiş sayılacak. Bankalar bu tür işlemleri engellemek için harekete geçerken, vatandaşlara da net bir uyarı yapıldı.

"Hangi kredi kartıyla altın alındıysa o kartın borcu mutlaka ödenmeli." Aksi takdirde sonuçlar oldukça ağır olabilir. Dolandırıcılık suçlaması sadece maddi cezalarla sınırlı kalmıyor. Suçun niteliğine göre hapis cezası da gündeme gelebiliyor. Bu durum kredi kartıyla altın alımını cazip bir yatırım aracı olarak gören vatandaşlar için büyük risk oluşturuyor.

Kuyumculara da Ciddi Cezalar Yolda

Maliye Bakanlığı da konuyu yakından takip ediyor. Özel bir sistem üzerinden kredi kartıyla altın alım-satımı yapan kuyumcular tespit ediliyor. Aynı gün içinde altın alıp bozan işletmelere yönelik vergi denetimleri artırıldı. Denetimlerden geçemeyen kuyumcuların lisansları iptal edilebilecek ya da faaliyetleri durdurulabilecek.

Bankalar da boş durmuyor. Müşterilere gönderilen bildirimlerde kredi kartlarının döviz, altın ve kripto para alımında kullanılması durumunda kartların iptal edilebileceği açıkça belirtildi. Sistem dışı para transferi yapanlar da aynı yaptırımlarla karşılaşabilir. Belirtmeklte fayda var ki bu durum yalnızca altın değil tüm yatırım araçları için geçerli.