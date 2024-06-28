Kredi Kartıyla Alışveriş Yapanlara Müjde: Limit Artıyor!

Gelişen teknolojiyle birlikte artık alışverişlerde nakit paralar yerine kredi kartlarını tercih ediyoruz. Bu kartları kullanırken, geleneksel olarak kartı takıp çıkarıp şifre girmek yerine pandemiyle birlikte yaygınlaşan temassız ödemeyi tercih ediyoruz. Bugün temassız ödeme kullananlara müjde niteliğinde bir haber geldi.

Kredi Kartı Temassız Limiti Yüzde 100 Artıyor

Bilindiği üzere kredi kartlarında çalınma gibi güvenlik sorunlarına karşın temassız ödeme limiti var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun almış olduğu son kararla birlikte günümüzde 750 TL olan şifresiz işlem limiti yüzde 100 oranında artırılarak 1500 TL'ye çıkarılacak.

Yeni düzenlemenin 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Bu tarihten itibaren kredi kartı sahipleri, 1500 TL'ye kadar olan ödemelerde şifresiz işlem yapabilecekler. Bu tutarın üzerindeki işlemler ise yine temassız ancak şifreli bir şekilde gerçekleştirilecek.

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