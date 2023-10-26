Kredi Kartıyla Alışverişte Taksit Sayısı Kısıtlanacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, bugün Resmî Gazete'de yayımlandı. Enflasyon ve para politikası başlığı altında alınan yeni tedbirler, kamuoyu ile paylaşıldı.

Enflasyonu Düşürmeye Yönelik Adımlar!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan programda enflasyonu artıran etkenler ve tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar ele alındı. Hükûmetin enflasyonu düşürmeye yönelik atacağı yeni adımlar aktarıldı.

Tüketim artışlarını önlemek için vatandaşın kredi kartı kullanımını düşürmek amacıyla birtakım önlemler alınacak. Kredi kartı kullanımının enflasyonu artırması sebebiyle bu önlemlerin para politikasında önemli bir yere sahip olacağı söyleniyor.

Yeni düzenlemede kredi kartıyla alışverişlerde ve nakit çekimlerde taksit sayısı için ilave önlem alınacak. Henüz detayları bilinmese de kredi kartıyla taksitli alışverişlerde vade sayısının düşürülebileceği öngörülüyor.

Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleştiği için enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek. Bu gibi önlemlerle de enflasyonu düşürme çalışmaları devam edecek.

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