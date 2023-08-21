Kripto Devrimicisi Friend.tech Veri Sızıntısıyla Çalkalanıyor

Twitter hesaplarından hisse alımı ve satımını sağlayan Friend.tech isimli platform, veri sızıntısıyla ilgili haberlere konu oldu.

Platform, Twitter hesaplarından hisse almanıza ve influencer'larla daha kolay iletişim kurmanıza olanak tanıyordu. Ancak sızan veriler içerisinde 101 binden fazla kullanıcının Twitter kullanıcı adları ve Base'deki cüzdan adresleri bulunduğu ortaya çıktı.

Friend.tech Kullananlar Dikkat Etsin

Web3 girişimi olarak, Twitter hesaplarının "hisse" alım satımı için bir platform sunan Friend.tech, özellikle kripto alanına ilgi duyan yüksek takipçili hesapların dikkatini çekmişti.

Platform, Layer 2 çözümü Base üzerine inşa edilmişti ve hisse alımını kolaylaştırmasının yanı sıra özel sohbet odalarıyla influencer'lara erişmeyi de sağlıyordu.

Why would anyone buy at such a high price of my share?



The friendstech share isn't even working. Others can't see what others wrote in the chat



There isn't even a private DM option for share holders. You get a better value by joining my newsletter/discord tbh for now pic.twitter.com/2VBCLNmQLB — Romano (@RNR_0) August 21, 2023

Bir kullanıcı olan Banteg, Yearn Finance'e Banteg takma adıyla katkı sağlayan bir kişi, GitHub üzerinde Friend.tech platformundaki kullanıcılara ait "sızdırılmış" verileri içeren bir repository paylaştı. Bu veriler arasında 101 binden fazla kullanıcının Twitter kullanıcı adları ve Base'deki cüzdan adresleri yer almaktaydı.

Paylaşılan bilgilere göre, Friend.tech API'sından sızan veriler, anonim cüzdan adreslerini Twitter profilleri ile ilişkilendirdiği için kullanıcılar hedefli saldırılara karşı savunmasız hale geldi.

Banteg'in açıklamalarına göre Friend.tech'in kullanıcı izinleri de sıkıntılı bir durum taşıyor. Kullanıcılar, platforma kendi adları adına paylaşım yapma yetkisi verdikleri iddia ediliyor.

Banteg, kullanıcıların bu izni tam olarak anlamadan vermiş olabileceğini veya Friend.tech'in bu konuda tam izin almadan hareket etmiş olabileceğini öne sürdü. Bu durum, bazı kripto influencer'larının Friend.tech'in kullanımının anlamsız olduğunu belirtmelerine neden oldu.

Bu yılın başlarında Paradigm'den tohum yatırımı alan Friend.tech, hızla popülerleşerek yüksek gelir elde etmişti. Platformun protokol ücretleri son 24 saat içinde 1,42 milyon doları aşmış ve kullanıcıların ödediği ücretler açısından ilk üç kripto projesi arasına girmişti. Ancak bu olay, Web3 projelerine dair kullanıcı şüphelerini bir kez daha artırmış görünüyor.