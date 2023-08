Kripto Devrimicisi Friend.tech Veri Sızıntısıyla Çalkalanıyor

Twitter hesaplarından hisse alımı ve satımını sağlayan Friend.tech isimli platform, veri sızıntısıyla ilgili haberlere konu oldu.

Platform, Twitter hesaplarından hisse almanıza ve influencer'larla daha kolay iletişim kurmanıza olanak tanıyordu. Ancak sızan veriler içerisinde 101 binden fazla kullanıcının Twitter kullanıcı adları ve Base'deki cüzdan adresleri bulunduğu ortaya çıktı.

Web3 girişimi olarak, Twitter hesaplarının "hisse" alım satımı için bir platform sunan Friend.tech, özellikle kripto alanına ilgi duyan yüksek takipçili hesapların dikkatini çekmişti.

Platform, Layer 2 çözümü Base üzerine inşa edilmişti ve hisse alımını kolaylaştırmasının yanı sıra özel sohbet odalarıyla influencer'lara erişmeyi de sağlıyordu.

