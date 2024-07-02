Kripto Piyasasında Kara Günler: Bir Ayda Çalınan Para Dudak Uçuklattı!

Haziran 2024'te gerçekleşen 20'den fazla kripto para saldırısı, toplamda 176 milyon dolarlık zarara yol açtı. Bu yılın başında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) BTC ve ETH borsa yatırım fonlarını (ETF) onayladıktan sonra kripto piyasası canlanma belirtileri gösterdi.

Şubat ayında 1.76 trilyon olan kripto sektörünün toplam değeri, şu anki piyasa değeri olan 2.32 trilyon dolara yükseldi. Ancak, çeşitli araştırma raporlarına göre, hackerlar bu sektörde kâr elde etmek için sürekli olarak yeni kurbanlar aramaya devam ediyor.

Kripto Hacklerinde Haziran 2024: 176 Milyon Dolarlık Zarar ve Güvenlik Endişeleri

Kripto analiz firması PeckShield'in raporuna göre, Haziran ayında Btcturk, en büyük kripto para bağlantılı hack olayına maruz kaldı. Btcturk, resmi açıklamasında saldırganların sıcak cüzdanlara erişim sağladığını ve kontrolsüz para çekimlerine yol açtığını duyurdu.

Btcturk, bu olaydan kaynaklanan finansal kaybın 51 milyon EUR veya yaklaşık 54.7 milyon dolar olduğunu belirtse de, PeckShield bu rakamın çok daha yüksek olduğunu ve yaklaşık 100.25 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor.

PeckShield'e göre, Haziran ayının ikinci en büyük kripto hack olayı, ücretsiz ticaret sunan kripto borsası Lykke'nin hacklenmesi oldu. Bu saldırının 22 milyon dolar zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

Btcturk ve Lykke, dijital varlıkların alıcıları ve satıcıları arasında hükümet kontrolündeki aracılar olarak faaliyet gösteren merkezi borsalardır.

Bununla birlikte, PeckShield'in listesine giren üçüncü, dördüncü ve beşinci kripto hack olayları, merkezi olmayan para piyasası protokolü UwULend, tokenizasyon platformu Holograph ve merkezi olmayan borsa Velocore'un hacklenmesiyle gerçekleşti ve sırasıyla 19.4 milyon dolar, 14.4 milyon dolar ve 6.8 milyon dolar kayıplara neden oldu.

#PeckShieldAlert June 2024 witnessed 20+ hacks in the crypto space, resulting in ~$176.2 million in losses. This marks a decrease of 54.2% from May 2024 (w/ ~$385m in hackers' profits).#Top 5 Hacks:#Btctruk: $100.25 million (CeFi)#Lykke: $22 million (CeFi)#UwULend: $19.4… pic.twitter.com/83XzWf82kw — PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) July 1, 2024

PeckShield, hackerların ileri teknolojileri belirleyip ihlal etme konusunda daha yaratıcı ve sofistike hale geldiğini belirtiyor. Bu durum, Web3 firmalarını, kullanıcı fonlarının platformlarda korunmasını sağlamak için çözümler üretmeye yönlendiriyor.

Haziran ayında tespit edilen 20 kripto hack saldırısı, 176 milyon dolar zarara yol açsa da, PeckShield, bu rakamların Mayıs ayındaki seviyelere kıyasla daha düşük olduğunu iddia ediyor. “Bu, Mayıs 2024'e kıyasla yüzde 54.2'lik bir düşüşü işaret ediyor” diye açıklamada bulunan kripto analiz firması, Mayıs ayında kripto hackerlarının 385 milyon dolardan fazla kâr elde ettiğini de belirtiyor.

Sektör uzmanları, Web3 firmalarına güvenlik protokollerine ciddi yatırımlar yapmalarını sürekli olarak tavsiye ediyor. Özellikle sıcak cüzdanların internete bağlı olması ve özel anahtarların kripto platformlarında saklanması, bu cüzdanların her zaman hacklenme riskine açık olmasına neden oluyor.

PeckShield ve Chainalysis gibi kripto güvenlik firmaları, Web3 firmalarına ve kolluk kuvvetlerine siber güvenliği sağlama ve saldırıların etkilerini hafifletme konusunda yardımcı oluyor.