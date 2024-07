Kripto Piyasasında Kara Günler: Bir Ayda Çalınan Para Dudak Uçuklattı!

Haziran 2024'te gerçekleşen 20'den fazla kripto para saldırısı, toplamda 176 milyon dolarlık zarara yol açtı. Bu yılın başında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) BTC ve ETH borsa yatırım fonlarını (ETF) onayladıktan sonra kripto piyasası canlanma belirtileri gösterdi.

Şubat ayında 1.76 trilyon olan kripto sektörünün toplam değeri, şu anki piyasa değeri olan 2.32 trilyon dolara yükseldi. Ancak, çeşitli araştırma raporlarına göre, hackerlar bu sektörde kâr elde etmek için sürekli olarak yeni kurbanlar aramaya devam ediyor.

Kripto analiz firması PeckShield'in raporuna göre, Haziran ayında Btcturk, en büyük kripto para bağlantılı hack olayına maruz kaldı. Btcturk, resmi açıklamasında saldırganların sıcak cüzdanlara erişim sağladığını ve kontrolsüz para çekimlerine yol açtığını duyurdu.

Btcturk, bu olaydan kaynaklanan finansal kaybın 51 milyon EUR veya yaklaşık 54.7 milyon dolar olduğunu belirtse de, PeckShield bu rakamın çok daha yüksek olduğunu ve yaklaşık 100.25 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor.

PeckShield'e göre, Haziran ayının ikinci en büyük kripto hack olayı, ücretsiz ticaret sunan kripto borsası Lykke'nin hacklenmesi oldu. Bu saldırının 22 milyon dolar zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

Btcturk ve Lykke, dijital varlıkların alıcıları ve satıcıları arasında hükümet kontrolündeki aracılar olarak faaliyet gösteren merkezi borsalardır.

Bununla birlikte, PeckShield'in listesine giren üçüncü, dördüncü ve beşinci kripto hack olayları, merkezi olmayan para piyasası protokolü UwULend, tokenizasyon platformu Holograph ve merkezi olmayan borsa Velocore'un hacklenmesiyle gerçekleşti ve sırasıyla 19.4 milyon dolar, 14.4 milyon dolar ve 6.8 milyon dolar kayıplara neden oldu.

