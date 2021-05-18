Elon Musk İsmiyle Kripto Para Dolandırıcılığı: Milyonluk Vurgun!

Elon Musk'ın ismi kullanılarak kripto para dolandırıcılığı yapılıyor. Ünlü iş insanı Elon Musk olduğunu iddia eden dolandırıcılar, insanları kandırarak ekim ayından bu zamana kadar toplamda 2,4 milyon dolarlık haksız kazanç elde etti.

Elon Musk'ın İsmi Kullanılarak Kripto Para Dolandırıcılığı Yapılıyor

Dolandırıcılar, yeni yöntemler uygulayarak vatandaşları dolandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bazı kişiler yeni tip koronavirüsü fırsata çevirerek insanları dolandırmaya başlamıştı. Bu kez ise günümüzün en çok konuşulan kavramlarından bir tanesi olan kripto para (dijital para) vaadi kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu tarafından aktarılan bilgilere göre dolandırıcılar, kripto paralar ile sık sık gündem olan Elon Musk'ın adını kullanarak insanlardan milyonlarca dolar para çaldı. Paylaşılan verilere göre dolandırıcılar bu yöntemi kullanarak ekim ayından bu zamana kadar toplamda 2,4 milyon dolarlık haksız kazanç elde etti.

Ekim 2020 tarihinden bu yana yaklaşık olarak 7 bin kişi dijital para dolandırıcılığına maruz kaldı. Kötü niyetli kişiler, yedi bin kişiden toplamda 80 milyon dolarlık haksız kazanç elde etti. 20 ile 49 yaş grubundaki kişilerin, bu dolandırıcılık yöntemi ile para kaybettiklerini bildirme oranları diğer yaş gruplarına kıyasla 5 kat daha fazla. En fazla yatırım dolandırıcılığına maruz kalan kişilerin 20 ile 30 yaş grubunda yer aldığı belirtildi.

Yatırım dolandırıcılıkları birçok şekilde gerçekleşebilir fakat hepsi sahte vaatler ve yanlış bilgiler ile doludur. Dolandırıcılar, Elon Musk gibi ünlüleri taklit edebiliyor ve insanları kandırarak haksız kazanç elde etmeye çalışıyor. Bu sebepten ötürü mağdur olmamak için yatırım yapmadan önce son derece dikkatli olmanızda fayda var.

Kripto Para Nedir?

Kripto para tamamen dijital bir para birimidir. Kripto para aktarma ve alma işlemleri, dijital ortamdan gerçekleşmektedir. Banka kartları veya sanal kartlarla yapılan işlemlere benzer şekilde bu para biriminin kullanım amacı da yıllardan beri kullandığımız sanal kart veya banka kartlarıyla aynıdır. Dünyada halihazırda kullanılan diğer para birimlerinden ayrıldığı en önemli nokta, bu para birimine herhangi bir hükümet ve benzeri yönetim organları tarafından müdahalede bulunulmamasıdır.

Kripto Para Güvenli mi?

Kripto paralar temelde her ne kadar güvenli olsa da normal banka kartına veya sanal karta sahip olan kişilerin de başına gelmesi muhtemel sorunlarla karşılaşılabilir. Örneğin, bilgisayarınızdaki önemli bilgiler bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirilebilir ancak bu küçük ihtimallerin dışında kullanıcı tarafından bir sorun yaşanmadıkça kripto paraların güvenli olduğunu söylemek mümkündür.