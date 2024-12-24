Sayısız Kripto Para Hırsızlığına Sahne Olan 2024 Yılında Piyasalarda Ne Kadar Kayıp Yaşandı?

Yılın son zamanlarında adeta uçuşa geçen kripto para borsaları, tüm bir sene büyük ölçekli sayısız hırsızlık ve dolandırıcılık olayına da sahne oldu. Öyle ki, 2024'te borsalarda yaşanan kayıp, geçtiğimiz 2023 yılına kıyasla neredeyse yarı yarıya arttı.

Yapılan yeni bir araştırma, 2024 yılı boyunca kripto para hırsızlığı sonucu toplamda ne kadar kayıp yaşandığını gün yüzüne çıkardı.

2024 Yılı Boyunca 2,3 Milyar Dolar Değerinde Kripto Para Hırsızların Eline Düştü

Paylaşılan verilere göre, son zamanlarda toparlamış olsa da bu yıl inişli çıkışlı bir çizgi seyreden kripto para borsaları, hırsızlık olayları sonucunda 2,3 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Araştırmalar, tüm bir sene boyunca 165 farklı hırsızlık olayının gerçekleştiğini söylüyor.

Yaşanan kayıplar, kripto para hırsızlarının 1 milyar 691 milyon dolar ele geçirdiği 2023 yılına göre yüzde 40 oranda arttı. Ancak, burada geçmişte daha kötü zamanların yaşandığını da belirtelim. 2022 yılında, toplamda 3,785 milyar dolar değerindeki kripto para varlıklarının hırsızların eline geçtiği aktarılıyor.

Araştırmacılara göre, 2024'te yaşanan hırsızlıklarının artışındaki başlıca neden, son dönemde piyasada görülen artış. Özellikle Bitcoin'nin 100 bin doları aştığı son dönemde bilgisayar korsanları ve dolandırıcıların borsalara daha fazla saldırı düzenlediği öne sürülüyor.

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