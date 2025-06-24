Kripto Para Sahipleri Dikkat: Yeni Sınırlamalar Yolda!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin kripto paralar aracılığıyla aklanmasını önlemek amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, suç gelirlerinin kripto varlıklarla sisteme sokulmasının önüne geçilmesi için kapsamlı bir denetim ve kontrol mekanizması devreye sokulacak.

Aktarılanlara göre bakanlığın konu hakkında hazırlayacağı yeni düzenleme ile birlikte Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) üzerindeki denetim artırılacak ve kripto para transferlerine işlem limiti ve zaman sınırlaması gibi kurallar devreye alınacak. İşte detaylar!

Kripto Para Transferlerinde Açıklama Zorunlu Hale Gelecek

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılacak düzenlemelerin kripto varlık ekosisteminin doğasına uygun olarak, suç gelirlerinin sistem dışına çıkarılmasını engellemeyi hedeflediğini vurguladı.

Şimşek, aynı zamanda meşru kullanıcıların alanının korunacağına dikkat çekerek, likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya arbitraj gibi işlemleri belgeli biçimde yapan kullanıcıların transferlerinin, ilgili platformların gözetimi altında ve limitlere tabi olmaksızın gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Öte yandan yeni düzenleme kapsamında, gerçekleştirilen kripto para transfer işlemlerin kaynağına ilişkin daha detaylı bilgi alınması zorunlu hale getirilecek. Kullanıcıların tüm kripto varlık transferlerinde işlem gerçekleştirirken en az 20 karakterlik bir açıklama belirtmesi zorunlu hale gelecek. Böylece hem fonların amacı hem de kaynağı daha şeffaf biçimde izlenebilir olacak.

48 ve 72 Saatlik Zaman Sınırlamaları Uygulanacak

Yeni düzenlemeyle, seyahat kuralının (travel rule) uygulanmadığı kripto varlık çekim işlemlerine zaman sınırlamaları gelecek. Buna göre, bir kullanıcının kripto varlıklarını satın alma, takas veya yatırma işlemlerinin ardından varlık çekim işlemi ancak 48 saat sonra mümkün olacak.

Bununkla birlilte eğer çekim işlemi bir hesaptan ilk kez yapılıyorsa, bu süre 72 saate çıkacak.Bu sayede suç gelirlerinin hızla sistem dışına çıkarılması ve izinin kaybettirilmesinin engelleneceği belirtiliyor.

Stabil Kripto Paralara Özel Limitler Geliyor

Özellikle değeri dolara sabitlenmiş stabil kripto paralara yönelik ek önlemler de gündemde. Stabil kripto para transferlerine günlük 3.000 dolar, aylık ise 50.000 dolar limit getirilecek. Ancak gönderici ve alıcının adı, soyadı, doğum tarihi, ikametgah adresi ve cüzdan bilgileri gibi tüm "seyahat kuralı" yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren platformlar için bu limitler iki katına kadar çıkarılabilecek.

Düzenlemeye Uymayan Platformlara Yasak Gelebilir

Bakan Şimşek, konu hakkında yaptığı açıklamada, tüm platformların yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin, hem kullanıcı güvenliği hem de finansal sistemin bütünlüğü açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade ediyor. Bakan uyarısında, yeni düzenlemelere uymayan platformlara yönelik lisans iptali dahil olmak üzere idari, hukuki ve mali yaptırımlar uygulanabileceğini açıkça belirtiyor.

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin kripto varlık işlemleri yoluyla aklanmasını önlemek için yeni adımlar atıyoruz.



Uyum sağlamayan platformlara idari, hukuki ve mali yaptırımlar uygulanacaktır. https://t.co/zELXhihHul — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 24, 2025

Peki siz kripto para varlıklarına yönelik geleceği söylenen yeni düzenlemeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...