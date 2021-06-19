Kripto Para Güvenliği Nasıl Sağlanır? Cumhurbaşkanlığı Açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, resmi Twitter hesabı üzerinden kripto para güvenliği ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı. Peki, kripto varlıkların güvenliğini sağlamak için nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Kripto Para Güvenliği İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Kripto varlık alım-satım platformlarının sayısı ve kullanıcısı gün geçtikçe artıyor. Bu noktada bilinçli kullanım çok önemli. Doğru platformu tercih etmeniz ve Güvenli işlem yapmanız için dikkat etmeniz gereken detayları sizler için derledik" ifadelerini kullandı ve bir video paylaştı.

1 dakika 40 saniye uzunluğundaki videoda, "Kripto varlıklar fiziksel olmadıkları için sadece elektronik ortamlarda saklanabilmekte; soğuk ve sıcak cüzdan olmak üzere iki farklı ortam kullanılabilmektedir" ifadelerine yer verildi. Yayımlanan videoda soğuk cüzdan ve sıcak cüzdan şu sözler ile anlatıldı:

"İnternete bağlı olan ve saklanmaları için kullanıcının herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadığı cüzdanlara sıcak cüzdan denilmektedir. Kripto varlıklar, sıcak cüzdan kullanarak saklanıyorsa; kripto varlıkların güvenliği, sıcak cüzdan hizmeti sunanlara emanet edilmektedir." "Soğuk cüzdan sadece kripto varlık alışverişi esnasında internete bağlı olan cüzdanlardır. Bilgisayardan bağımsız bir donanımda saklanmakta, alışveriş dışında internet bağlantısı bulunmamaktadır. Kripto varlıkların güvenliği üçüncü taraflara emanet edilmek istenmiyorsa, soğuk cüzdanlar kullanılmalıdır."

#KriptoVarlık alım-satım platformlarının sayısı ve kullanıcısı gün geçtikçe artıyor, bu noktada bilinçli kullanım çok önemli.

✅Doğru platformu tercih etmeniz ve

🔐Güvenli işlem yapmanız için dikkat etmeniz gereken detayları sizler için derledik. pic.twitter.com/40OkFHKfVZ — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) June 19, 2021

Kripto para güvenliği ile ilgili en önemli kısımlardan bir tanesi olan güvenli saklama yöntemlerine ilişkin olarak "Sıcak ve soğuk cüzdanların herhangi bir resmi standardı bulunmamakta; bu sebeple sıcak ve soğuk cüzdanların belirli bir standarda göre kontrolü yapılamamaktadır. Bu yüzden gerçek paraları saklamak için, sıcak ve soğuk cüzdanlar değil, ülkelerin güvenli kabul ettikleri resmi banka hesapları gibi para saklama mekanizmaları kullanılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Güvenli alım-satım platformlarının kullanımına değinildiği videoda, "Kripto varlığın alımı satımı esnasında mümkün olduğunca platformun internet trafiği, ortalama nakit bulundurma, işlem hacmi ve borsa tarafından bildirilen hacmin kullanıcıları tarafından doğruluğuna duyulan güven faktörlerine bağlı olarak belirlenen kripto varlık borsa skoru yüksek olan platformlar kullanılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Hukuki güvenlik başlığında ise kripto paralara yatırım yapılmadan önce, ne amaçla geliştirildiği, arkasındaki teknolojinin ne olduğu, sürdürebilirliği nasıl sağlayacağı gibi bilgileri içeren White Paper'ın (İzahname) incelenmesi ve buna göre yatırım yapılması gerektiği belirtildi ve şu uyarıda bulunuldu: