Resmen Göz Kamaştırıyor: Kristal Kaplamalı Telefonun Tasarımı Sızdı!

Motorola, nisan ayında tanıtıp mayıs ayında piyasaya sürdüğü katlanabilir Razr 60 modelinin ardından şimdi de çok daha dikkat çekici, gösterişli ve ışıltılı bir versiyonu için hazırlıklara başladı. Lüks kristal üreticisi Swarovski iş birliğiyle geliştirilen bu özel model, standart Razr 60'a kıyasla tasarımıyla öne çıkacak. Peki bu akıllı telefon ne zaman duyurulacak?

Motorola'dan Kristal Kaplamalı Razr 60 Geliyor!

Kaynağa göre kristaller ile kaplanacak bu modelle ilgili ilk görseller sızdırıldı. Tasarım bakımından zaten bir farklılık sunacak. Bu ortaya çıkan tasarımında da gün yüzüne çıkıyor. Teknik özelliklerin ise normal Razr 60 ile aynı olması bekleniyor.

Piyasaya sürülen akıllı telefonların altın gibi değerli maddelerle kaplanmış hallerini zaman zaman görüyoruz. Bu özellikle iPhone modellerinde dikkat çekiyor. Görünen o ki kristal kaplamalı Razr 60 da pazarda tüm gözleri kendine çevirecek.

Kristal Kaplamalı Razr 60 Özellikleri

Beklenen özellikler şu şekilde sıralandı:

İç Ekran: 6.9 inç, 1080x2640 piksel çözünürlük, LTPO AMOLED, 120 Hz yenileme hızı

6.9 inç, 1080x2640 piksel çözünürlük, LTPO AMOLED, 120 Hz yenileme hızı Kapak Ekranı: 3.6 inç, 1056x1066 piksek çözünürlük

3.6 inç, 1056x1066 piksek çözünürlük İşlemci: MediaTek Dimensity 7400X işlemci

MediaTek Dimensity 7400X işlemci RAM: 8 GB / 12 GB RAM

8 GB / 12 GB RAM Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: OIS destekli 50 MP

OIS destekli 50 MP Ultra Geniş Açı Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya Kapasitesi: 4.500 mAh batarya

4.500 mAh batarya Şarj Hızı: 30W kablolu, 15W kablosuz

Söz konusu modelin fiyatı ise belirsizliğini koruyor. Yakında hep birlikte öğreneceğiz.