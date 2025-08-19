Akıl Almaz Olay: ABD'li F-15 Pilotu Kendini Yanlışlıkla Uçaktan Fırlattı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde akılalmaz bir olay yaşandı. ABD'li bir F-15 pilotu motorlar çalışırken yanlışlıkla kendini uçaktan fırlattı. Peki bu kaza nasıl gerçekleşti? Olayda pilotaj hatası mı yoksa F-15'ten kaynaklı teknik bir arıza mı meydana geldi? İşte konuyla ilgili detaylar...

İnanması Güç Kaza: F-15 Pilotu Kendini Fırlattı!

ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir F-15D Eagle savaş uçağı Massachusetts eyaletindeki Barnes Hava Ulusal Muhafız Üssü’nde sıra dışı bir kazaya sahne oldu. Uçağın arka koltuğunda oturan görevli uçak taksi yaparken fırlatma koltuğunu yanlışlıkla aktive ederek kendisini gökyüzüne fırlattı.

Someone got their hands on the security footage of the recruiter randomly ejecting out of their F15 incentive flight while the plane was still taxiing pic.twitter.com/YCvTXSlcxE — WeaponOutfitters.com (@WeaponOutfitter) August 16, 2025

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde jet henüz pist üzerinde hareket halindeyken arka bölümden bir duman bulutunun yükseldiği görülüyor. Kopan kanopi uçağın sol kanadına düşerken pilot ise paraşütüyle pistin kenarına iniş yapıyor.

Uzmanların “sıfır-sıfır” diye tanımladığı yani hız ve irtifa olmadan gerçekleşen fırlatma işlemleri oldukça tehlikeli kabul ediliyor. Çünkü fırlatma koltukları genellikle belli bir hızda ve yükseklikte daha güvenli şekilde çalışıyor. Bu nedenle yerde yapılan kazara fırlatmalarda ciddi yaralanma riski bulunuyor.

ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri olayın ardından derhal soruşturma başlattı. Pilotun sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı ancak basına yansıyan bilgilere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade ediliyor. Yine de bu tür kazaların çok nadir görüldüğü ve güvenlik protokollerinin gözden geçirileceği belirtiliyor.

