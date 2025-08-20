Küçük Ekranlı Xiaomi 16 Pro Geliyor! İşte Özellikleri

Şimdiye kadar Xiaomi’nin amiral gemileri üç cihazdan oluşuyordu: Standart (vanilla), Pro ve Ultra. İlk ikisi Çin’de sonbaharda birlikte tanıtılıyor, standart model ise Şubat ayında Ultra ile beraber uluslararası lansmanını yapıyor ve dünya genelinde satışa sunuluyordu.

Xiaomi 16 Pro Neler Sunacak?

Ancak bu yıl işler değişiyor. Söylentilere göre Xiaomi 16 serisi daha fazla cihazdan oluşacak. Her zamanki gibi standart bir model olacak, fakat bu kez Çin’de gelecek ay sadece bir değil, iki Pro modeliyle birlikte tanıtılacak.

Bunlardan biri 6.3 inç ekrana sahipken, diğeri 6.8 inçlik bir ekranla gelecek. Daha küçük ekrana yani 6.3 inç panele sahip olan modelin bazı detayları sızdırıldı.

6.3 inç ekrana sahip olan Xiaomi 16 Pro serinin diğer üyeleri ile benzer şekilde Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 işlemciden güç alacak. 1/1.28 inç boyutunda sensör kullanan 50 Megapiksel ana kamera, periskop telefoto kamera, ultra geniş açı kamera, ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcı ve kablosuz şarj destekli 6.300 mAh batarya telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Geçmişte Pro modelleri küresel pazara açılmamıştı, bu yıl da her iki Pro’nun kaderi belirsiz. Yine de özellikle bu kompakt versiyonu Çin dışındaki pazarlarda görmek teknoloji tutkunlarının beklentileri arasında.