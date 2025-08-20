HyperOS 3 Güncellemesini Almayacak Xiaomi Telefonlar Ortaya Çıktı

Google geçtiğimiz aylarda Pixel modelleri için Android 16 güncellemesini yayınladı. Çok yakında diğer markalar da Android 16'yı sunmaya başlayacak. Peki, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonlar hangileri?

Xiaomi, hangi cihazların Android 16 güncellemesi almayacağına dair bir duyuru yapmadı ancak şirketin yazılım güncelleme politikası göz önünde bulundurularak bir liste hazırlandı. İddiaya göre pek çok model Android 16'ya sahip olamayacak.

Android 16 Tabanlı HyperOS 3 Güncellemesi Almayacak Telefonlar

Xiaomi 11 serisi

Redmi Note 12 serisi

Redmi K50 serisi (Redmi K50 Ultra hariç)

POCO M5 serisi

POCO X5 serisi

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 11 serisi (Xiaomi 11 Lite 5G NE dahil), Redmi Note 12 serisi, Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50i, POCO M5 serisi ve POCO X5 serisinde yer alan modeller, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini almayacak.

Söz konusu güncellemenin yeni özellikler, görsel iyileştirmeler ve yeni kişiselleştirme seçenekleri sunacağı söyleniyor. HyperOS 3'ün beta sürümünün ağustos ayı içerisinde, kararlı sürümün ise ekim ayında yayınlanması bekleniyor.

Android 16 Tabanlı HyperOS 3 Güncellemesini İlk Alacak Telefonlar

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan biglilere göre HyperOS 3.0 güncellemesini alacak ilk telefonlar arasında Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 14T Pro, Redmi K80 Ultra ve Redmi K70 Ultra bulunuyor.

Xiaomi, yeni bir işletim sistemi sürümünü genellikle ilk olarak en yeni ve en üst düzey telefonlarına sunuyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı ancak şirket, yeni HyperOS güncellemesi için aynı stratejiyi uygulayabilir.

Bu güncelleme, bu telefonlara sunulduktan sonra diğer telefonlar için de sunulmaya başlanacak. Uzun süredir merakla beklenen Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro ve Xiaomi 16 Pro Mini ise HyperOS 3 ile birlikte gelecek.