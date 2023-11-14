Starlink'in Ardından Kuiper ve OneWeb de Türkiye İçin Çalışmalara Başladı!

Starlink'in Türkiye'deki girişiminin ardından hem Amazon'un Project Kuiper'i hem de İngiliz OneWeb şirketi BTK'ya resmî başvuruda bulunarak Alçak Yörünge Uyduları (NGSO) aracılığıyla Genişbant İnternet Hizmeti sağlama niyetlerini belirttiler.

Gelişmekte olan bu pazarda rekabetin çok çetin geçmesi bekleniyor ve bu da ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarını korumak için de kapsamlı bir inceleme yapmaya itiyor.

Elon Musk'ın Starlink'i ile müzakereler önemli ölçüde ilerlemiş olsa da Türkiye farklı bir strateji izleyerek şirketleri yer istasyonlarını ülke içinde kurmaya teşvik ediyor. Hükûmet, güvenlik endişelerini gidermeyi, Türkiye'ye yatırımı teşvik etmeyi ve vergilendirmeyle ilgili çeşitli ticari güvenceler sağlamayı amaçlıyor.

Kuiper ve OneWeb, Türkiye'de Uydu İnterneti Girişimine Hazırlanıyor

Starlink konusunda SpaceX ile yapılan iş birliğinin yanı sıra ülkemiz kendi uydu projesini de ilerletiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk millî haberleşme uydusu olan Türksat 6A'nın başarılı testlerin ardından Haziran 2024'te fırlatılacağını açıkladı.

SpaceX, hâlihazırda yörüngede bulunan yaklaşık 3.000 uyduyla birlikte toplam 4.400 uydu yerleştirmeyi hedefliyor ve bu sayıyı 40.000'e çıkarmayı planlıyor.

Amazon'un küresel yüksek hızlı internet erişimi için 3.236 uydu fırlatmayı hedefleyen Project Kuiper, kısa süre önce prototip uydularını da fırlatmıştı. İngiliz hükûmetinin de küresel bir uydu iletişim şirketi olan OneWeb'i satın alma işlemi tamamlandı ve 2024 yılında Project Kuiper prototip uydularının ilk partisinin fırlatılması planlanıyor.

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