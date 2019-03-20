Kulak Temizleme Çubuğu Kullanan Adam Az Daha Ölüyordu

Ucunda pamuk bulunan kulak temizleme çubuklarının yarattığı tehlikenin, düşünülenden çok daha büyük olduğu gün yüzüne çıktı. Kulaklarını bu tür çubuklarla temizleyen bir adam, ansızın bayılmasından sonra kaldırıldığı hastanede, kulak temizleme çubukları sebebiyle hayati tehlike geçirdiğini öğrendi.

Yayınlanan yeni bir tıbbi raporda, 31 yaşındaki ismi belirsiz kişinin başına gelenler aktarıldı. Bayılmasının ardından bir hastanenin acil servisine kaldırılan talihsiz adamın, çeşitli kasılmalar ve nöbetler geçirdiği fark edildi. Yapılan ilk fiziki müdahale sonrasında adamın ilginç bir bilinç hali yaşadığı, bazı bölgelerinde uyuşukluk olduğu ve kafasının oldukça karışık olduğu görüldü.

Sonrasında yapılan detaylı incelemelerde birkaç gündür baş ağrısı ve mide bulantısı çektiğini dile getiren adam, son beş yıldır aralıklı sol kulak ağrısı ve işitme kaybı yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Hastanın kafasında yapılan BT taraması sonrasındaysa beyni çevreleyen dokuda irin dolgulu apseler olduğu görüldü ve suçlu en sonunda bulundu: Pseudomonas aeruginosa isimli tehlikeli bir patojen. Patejonenin fark edilmesinden sonra adamın durumunun bundan kaynaklandığı ve bunun bir takım başka komplikasyonlara sebebiyet verdiği kanısına varıldı.

Hastalığın sebebi bulunmuş olmasına karşın Pseudomonas aeruginosa gibi tehlikeli bir bakteri adamın beynine nasıl ulaşmıştı?

Bunu bulmak için harekete geçen doktorlar, talihsiz adamın kulak kanalında yaptıkları inceleme ile sorunun cevabına ulaştılar. Pamuk uçlu kulak temizleyicisi kullanan adamın kullandığı bu temizleme aracından bir parça pamuk, kulak yoluyla beyne kadar ulaşmıştı. Yanında getirdiği bakteriler beyne yayılırken, yıllardır yaşanan problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuşlardı.

Yapılan küçük bir operasyona pamuklar beyinden temizlenirken, ardından verilen bir takım güçlü antibiyotikler sayesinde bakterilerin önemli bölümü adamın vücudundan temizlendi. Antibiyotikler sonrasında bilişsel yetilerindeki eksikliği geri kazanan 31 yaşındaki adamın bakterilerden tamamen kurtulması sonrasında sağlığına tamamen kavuşacağı aktarılanlar arasında yerini aldı.