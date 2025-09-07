Küresel eSIM Pazarı Uçuşa Geçti: Türkiye'de Durumlar Çok Farklı!

Özellikle yurt dışı seyahatlerinde ve uluslararası iletişimde kolaylık sağlayan eSIM teknolojisi için önemli bir araştırma sonucu yayınlandı. Küresel eSIM pazarı hızla büyümeye devam ederken ülkemiz için aynı şeyleri söylemek mümkün değil.

Dünya genelinde popüler olan birçok eSIM platformunun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan karar kapsamında ülkemizde erişeme engellendiğini sizlere duyurmuştuk. Hatta erişim engeli ile karşı karşıya kalan servisler arasında ülkemizde faaliyet gösteren popüler bir şirkette yer alıyor.

Kaç Kişi eSIM Uyumlu Telefona Sahip? İşte Rakamlar

Ülkemizde alınan bu karardan en kısa sürede dönülmesini dileyerek araştırmaya dönersek; Günümüzde 1,3 milyar kişinin eSIM uyumlu bir telefona sahip olduğu ve bu rakamın 2030’a kadar 3 milyarı aşması bekleniyor.

Analist firması CCS Insight’ın verilerine göre özellikle seyahatlerde kullanılan eSIM’ler hızla artıyor. 2024’te dünya genelinde 70 milyon olan aktif seyahat eSIM sayısının, on yılın sonunda 280 milyona çıkacağı öngörülüyor.

Pazar değerinin ise artan uluslararası seyahatler ve eSIM teknolojisine olan aşinalığın yükselmesiyle birlikte 4,4 milyar doları geçmesi bekleniyor. eSIM sağlayıcıların geleneksel operatörlere kıyasla daha uygun fiyatlı çözümler sunması operatörler için bir tehdit oluşturuyor.

Bazı havayolları ve seyahat odaklı şirketler de kendi eSIM hizmetlerini sunmaya başladı. Bu durum, mobil operatörlerin uzun yıllardır güçlü olan dolaşım (roaming) gelirlerini ciddi biçimde sarsıyor.

Vodafone ve Orange gibi yalnızca birkaç büyük oyuncu benzer eSIM seçenekleriyle karşılık verirken, analistler operatörlerin savunma stratejilerini, yeni veya geri kazanılabilecek müşterilerle etkileşim fırsatları, yeni ülkelere açılım ve ürün çeşitlendirmeyle dikkatli bir şekilde dengelemeleri gerektiğini vurguluyor.

CCS Insight’a göre uluslararası seyahatlerde eSIM kullanımında Kuzey Amerika lider durumda. Şu anda seyahatlerin yaklaşık beşte birinde eSIM kullanılırken, bu oranın 2030’a kadar yüzde 41’e yükselmesi bekleniyor. Bu artışta, 2022’den bu yana piyasaya çıkan yalnızca eSIM destekli iPhone’ların yaygınlığı da etkili.

Kullanım yaygınlaştıkça, Avrupa ve Asya gibi dev pazarlardaki en iyi eSIM seçeneklerinin, küresel satın alma tercihlerini de belirlemesi bekleniyor. Ancak eSIM sayısının hızla çoğalması, bugün seyahat eSIM sağlayıcılarının elindeki ilk avantajı azaltabilir ve piyasada bir tür standartlaşmaya yol açabilir.

Analistler, pazarın doygunluğa ulaşmasıyla birlikte sektörde konsolidasyon (birleşme) ve çeşitlenmenin yaşanacağını, böylece yeni oyuncular için disruptif fırsatların azalacağını öngörüyor.