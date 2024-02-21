Kurtlar Vadisi Ne Zaman Başlayacak? Pana Film'den Açıklama Geldi!

Bir dönemin efsanevi dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, belirli dönemlerde geri dönecek haberleriyle tekrardan gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda da Exxen'de yayınlanacağına dair bir takım bilgiler sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı.

Polat Alemdar karakterini canladıran ve dizinin yapımcısı Necati Şaşmaz da daha önceki açıklamalarında dizinin tekrar başlayacağına dair hazırlık yaptıklarını söylemişti.

Kurtlar Vadisi Yeni Bölümleri Gelecek mi?

Necati Şaşmaz önceki açıklamasında şunu söylemişti: "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için."

Ancak gelen haberlere göre dizinin tekrar başlayacağı yönünde çıkan iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Pana Film, Kurtlar Vadisi'nin herhangi bir dijital platformda ya da televizyon kanalında yakın zamanda tekrar başlamayacağını belirtti.

Konuyla ilgili detaylı açıklama metninde de şu sözler yer alıyor:

"Yakın zamanda bir takım internet haber sitelerinde yapılan haberler ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar neticesinde aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur.

Yapılan haberler ve paylaşımlarda "Kurtlar Vadisi" dizisinin yeni bölümleri ile ekranlara döneceği, oyuncu kadrosunun ve yayınlanacağı platformun belirlenmiş olduğu şeklinde ibareler yer almaktadır. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki yapılan haberler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla alakalı tekzip ilgililerine iletilmiştir.

"Kurtlar Vadisi" dizisinin ekranlara döneceği zaman, kadro ve platform hakkındaki haberleri ve gelişmeleri kaynağından öğrenmek adına sadece yapımcı olan şirketimizin ve Sayın Necati Şaşmaz'ın yapacağı açıklamaları dikkate almanızı rica ederiz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."