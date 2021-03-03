Kuzey Kutbu'nun Üzerinde Uzay Kasırgası Tespit Edildi

Bilim insanları, Kuzey Kutbu'nun üzerinde uzay kasırgası tespit etti. Araştırmacılar, plazma kasırgasının yağmur yerine elektronları serbest bıraktığını söylüyor. Kasırga, Dünya'nın yüzeyine yakın bir bölgeye zarar veren siklonların aksine elektronlardan oluşuyor.

Kuzey Kutbu'nun Üstünde Uzay Kasırgası Ortaya Çıktı

Bilim insanları, gezegenimizin üst atmosferindeki bir kasırga ile ilgili çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Kasırganın Dünya yüzeyine yakın bir bölgede birtakım olumsuzluklar oluşmasına sebebiyet veren siklonlarından aksine elektronlarından oluştuğu öğrenildi.

Reading Üniversitesinden (University of Reading) uzay bilimcisi Mike Lockwood, pazartesi günü yapmış olduğu açıklamada, "Plazma kasırgalarının şimdiye kadar var olup olmadığı bile belirsizdi. Bunu böylesine kesin bir şekilde kanıtlamak bu nedenle inanılmaz" ifadelerini kullandı. Lockwood, şubat ayının sonlarında Nature Communications dergisinde yayımlanan makalenin ortak yazarıdır.

Bilim insanları, olayı Ağustos 2014'te uydular tarafından toplanan verileri yeniden analiz ettikten sonra keşfetti. Çin'de yer alan Shandong Üniversitesindeki araştırmacılar, keşfi gerçekleştiren ekibe yardımcı oldu. Veriler, Kuzey Kutbu üzerinde dönen 620 mil genişliğinde (1000 kilometre) bir plazma kütlesini gösteriyordu. Bu olayın ortalama olarak 8 saat sürdüğü ve saat yönünün tersine döndüğü kaydedildi.

Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de yer alan bilim insanlarından oluşan ekip, görüntüyü oluşturmak için DMSP (Defense Meteorological Satellite Program) ve 3D manyetosfer modellemesi ile yapılan gözlemleri kullandı. Ekibin araştırması, uydulardan, radarlardan ve diğer kaynaklardan gelen verilerin tutarlılık açısından kontrol edilmesini içerdi.

Plazma nispeten yeni bir çalışma alanıdır. Plazma olaylarını araştıran Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay plazmasını elektronlar ve iyonlar gibi yüklü parçacıklar olarak tanımlıyor. Bu parçacıklar uzayda dağılabilir ve bu da hem astronotların açısından hem de uydularla ilgili birtakım sorunlar yaratabilir.

Lockwood, kasırganın oluşumuna katkıda bulunan unsurun güneş enerjisinin alışılmadık derecede hızlı bir şekilde aktarılmasına ve Dünya'nın üst atmosferindeki yüklü parçacıklar olabileceğine işaret etti. Bu tür kasırgaların diğer gezegenlerin atmosferinde de yaygın olarak görülebileceği düşünülüyor. Dünya'nın atmosferinde oluşan kasırga hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, meydana gelen kasırgaların GPS ve benzeri sistemleri nasıl etkileyebileceği konusunda daha ayrıntılı bilgi sahibi olmamıza yardımcı olabilir.