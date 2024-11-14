Kart mı Yoksa Nakit mi? KVKK, Elon Musk'a 1 Milyon 470 Bin TL Para Cezası Kesti

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Elon Musk'ın sahibi olduğu X'e (eski adıyla Twitter) veri güvenliğine ilişkin politikaları ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon 470 bin TL idari para cezası kesildi. İşte detaylar!

KVKK'dan Elon Musk'a 1 Milyon 470 Bin TL Para Cezası

2022'de Twitter'ı satın alarak adını X olarak değiştiren Elon Musk'ın başı beladan kurtulmuyor. Tam da tüm sorunlarını aşarak ABD'deki Donald Trump hükümetinde bakan olarak görev yapmaya hazırlanan milyardere bir darbe de Türkiye'den geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Musk'ın sahibi olduğu X'e 1 milyon 470 bin TL para cezası kesti.

Cezaya gerekçe olarak ise X'in veri güvenliğine ilişkin politikaları ihlal etmesi gösterildi. Buna göre platformun güvenlik ve emniyet amacıyla kullanıcılarından temin edilen e-posta adresi veya telefon numaralarını kendi reklam çalışmalarında kullandığı tespit edildi.

Elbette ki cezanın Elon Musk'a kesilmesi işin "şaka" kısmı. X'in KVKK cezasını ödeyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin veri gizliliği konusundaki "hassasiyetlerine" daha çok dikkat etmesi bekleniyor. Sosyal medya devinin ödemek zorunda olduğu ceza ise kura çevirildiğinde 42.795,13 ABD Dolar olarak karşımıza çıkıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kişisel verilerinizi reklam gösterimlerinde kullanan bu platformlara ceza kesilmesi sizce doğru bir karar mı yoksa reklam görecekseniz daha kişiselleştirilmiş reklamlar görmeyi mi tercih edersiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.