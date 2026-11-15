Bu Tablet, Göz Yorgunluğunu Azaltacak! Özel Gözlüğü Var

Kyodo, Myofree isimli yeni bir tablet tanıttı. Bu tablet, göz yorgunluğunu azaltmaya odaklanıyor. İşte gözlükle kullanılan tablete dair detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım
· 2 dk okuma
Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

⚡ Önemli Bilgiler

  • Japon üretici Kyodo, göz yorgunluğunu azaltmaya yönelik geliştirdiği Myofree isimli tableti tanıttı. Fiyat henüz açıklanmadı.
  • Kyodo'nun geliştirdiği teknoloji, ekrandaki görüntüyü iki göze farklı biçimde ileterek gözlerin birbirine paralel bir görüş pozisyonu almasını sağlıyor.
  • Normal bir tablet kullanırken gözler ekrandaki yakın bir noktaya odaklanıyor. Myofree ise özel görüntüleme yöntemiyle yaklaşık 5 metre uzaktaki bir nesneye bakarken oluşan görüş pozisyonunu taklit ediyor.

Japon üretici Kyodo, göz yorgunluğunu azaltmaya yönelik geliştirdiği Myofree isimli tableti tanıttı. Şirketin beyin bilimi ve göz hastalıkları alanındaki araştırmalardan yararlanarak hazırladığı cihaz, ekran kullanımında gözlerin odaklanma biçimini değiştirmeyi amaçlıyor. Kyodo, Myofree'yi bu teknolojiye sahip dünyanın ilk tableti olarak tanımlıyor.

Tablet kullanırken sürekli yakındaki bir ekrana odaklanmak yerine daha uzaktaki bir nesneye bakıyormuş gibi görüş elde sağlanacak. Bunun için özel gözlüklerden yararlanan Myofree, uzun süre ders çalışan, video izleyen veya tablet üzerinden işlerini gerçekleştiren kullanıcılar için farklı bir ekran deneyimi sunuyor.

Myofree'nin Özellikleri Neler?

Özellik Detay
Ekran 15,6 inç Full HD
İşletim sistemi Android 16
Görüntüleme teknolojisi Paralel görüşlü görüntü oluşturma
Gözlük teknolojisi Dairesel polarizasyon
Bağlantı noktaları USB Type-C, HDMI
Kullanım alanları Video, internet, oyun, çalışma ve eğitim

Myofree'nin Görüntüleme Teknolojisi Nasıl Çalışıyor?

Kyodo'nun geliştirdiği teknoloji, ekrandaki görüntüyü iki göze farklı biçimde ileterek gözlerin birbirine paralel bir görüş pozisyonu almasını sağlıyor. Normal bir tablet kullanırken gözler ekrandaki yakın bir noktaya odaklanıyor. Myofree ise özel görüntüleme yöntemiyle yaklaşık 5 metre uzaktaki bir nesneye bakarken oluşan görüş pozisyonunu taklit ediyor.

Kullanıcının ekranla arasında yaklaşık 40 cm mesafe bırakması gerekiyor. Dairesel polarize gözlükler de görüntünün her iki göz tarafından doğru şekilde algılanmasını sağlıyor. Kyodo, bu yöntemin uzun süre ekran karşısında kalmanın neden olduğu göz yorgunluğunu azaltabileceğini belirtiyor.

Myofree İçin Hangi Gözlükler Sunuluyor?

Kyodo tarafından geliştirilen tablet üç farklı gözlük seçeneğiyle kullanılabiliyor. Standart model günlük kullanım için geliştirildi. Klipsli sürüm ise mevcut numaralı gözlüklerin üzerine takılabiliyor. Çocuklar için daha küçük boyutlu ayrı bir model bulunuyor.

Myofree Türkiye'de Satılacak mı?

Myofree'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Kyodo'nun cihazları Türkiye'de satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Myofree'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

1,8 Metreden Düşmeye Dayanıklı Tablet Tanıtıldı! 16 GB RAM'i Var
MOBİL

1,8 Metreden Düşmeye Dayanıklı Tablet Tanıtıldı! 16 GB RAM'i Var

Panasonic ToughBook FZ-G3'ün özellikleri açıklandı. Peki, 16 GB RAM ve 512 GB SSD'ye sahip tablet neler sunuyor? İşte merak edilen detaylar!

Editörün Yorumu

Myofree, günün büyük bölümünü tablet karşısında geçiren öğrenciler ve çalışanlara hitap ediyor. Bu tablet, özellikle uzun süre ders çalışırken veya tablet üzerinden iş yaparken göz yorgunluğu yaşayan kullanıcıların dikkatini çekebilir. Numaralı gözlük kullananlar için klipsli seçeneğin hazırlanması da günlük kullanım açısından avantaj sağlıyor.

Tamindir'i Google'da takip et Tamindir'i Google'da takip et
Anıl Özünaldım

Teknoloji Editörü

Anıl Özünaldım, 2019’dan bu yana teknoloji yayıncılığı alanında içerik üreten deneyimli bir editördür. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde Basın-Yayıncılık ile Halkla İlişkiler eğitimi alan Özünaldım, iletişim alanındaki akademik birikimini teknoloji dünyasına duyduğu ilgiyle birleştiriyor. Başta akıllı telefonlar ve mobil teknolojiler olmak üzere bilgisayar donımları, oyunlar ve tüketici elektroniği üzerine içerikler hazırlıyor. Yeni çıkan cihazların teknik özelliklerini, performansını, fiyatlandırmasını ve günlük kullanımda sunduğu avantajları yakından takip ediyor. Telefon karşılaştırmaları, satın alma rehberleri, oyun performansı değerlendirmeleri ve güncel teknoloji haberlerinde teknik verileri farklı kullanıcı ihtiyaçlarıyla birlikte ele alıyor. İçeriklerini hazırlarken karmaşık teknik konuları sade ve anlaşılır bir dille aktararak okuyucuların teknoloji ürünleri hakkında daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaynak: https://www.gizmochina.com/2026/11/15/japanese-maker-kyodo-launches-myofree-tablet-that-requires-special-polarized-glasses/

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER