Bu Tablet, Göz Yorgunluğunu Azaltacak! Özel Gözlüğü Var

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Japon üretici Kyodo, göz yorgunluğunu azaltmaya yönelik geliştirdiği Myofree isimli tableti tanıttı. Şirketin beyin bilimi ve göz hastalıkları alanındaki araştırmalardan yararlanarak hazırladığı cihaz, ekran kullanımında gözlerin odaklanma biçimini değiştirmeyi amaçlıyor. Kyodo, Myofree'yi bu teknolojiye sahip dünyanın ilk tableti olarak tanımlıyor.

Tablet kullanırken sürekli yakındaki bir ekrana odaklanmak yerine daha uzaktaki bir nesneye bakıyormuş gibi görüş elde sağlanacak. Bunun için özel gözlüklerden yararlanan Myofree, uzun süre ders çalışan, video izleyen veya tablet üzerinden işlerini gerçekleştiren kullanıcılar için farklı bir ekran deneyimi sunuyor.

Myofree'nin Özellikleri Neler?

Özellik Detay Ekran 15,6 inç Full HD İşletim sistemi Android 16 Görüntüleme teknolojisi Paralel görüşlü görüntü oluşturma Gözlük teknolojisi Dairesel polarizasyon Bağlantı noktaları USB Type-C, HDMI Kullanım alanları Video, internet, oyun, çalışma ve eğitim

Myofree'nin Görüntüleme Teknolojisi Nasıl Çalışıyor?

Kyodo'nun geliştirdiği teknoloji, ekrandaki görüntüyü iki göze farklı biçimde ileterek gözlerin birbirine paralel bir görüş pozisyonu almasını sağlıyor. Normal bir tablet kullanırken gözler ekrandaki yakın bir noktaya odaklanıyor. Myofree ise özel görüntüleme yöntemiyle yaklaşık 5 metre uzaktaki bir nesneye bakarken oluşan görüş pozisyonunu taklit ediyor.

Kullanıcının ekranla arasında yaklaşık 40 cm mesafe bırakması gerekiyor. Dairesel polarize gözlükler de görüntünün her iki göz tarafından doğru şekilde algılanmasını sağlıyor. Kyodo, bu yöntemin uzun süre ekran karşısında kalmanın neden olduğu göz yorgunluğunu azaltabileceğini belirtiyor.

Myofree İçin Hangi Gözlükler Sunuluyor?

Kyodo tarafından geliştirilen tablet üç farklı gözlük seçeneğiyle kullanılabiliyor. Standart model günlük kullanım için geliştirildi. Klipsli sürüm ise mevcut numaralı gözlüklerin üzerine takılabiliyor. Çocuklar için daha küçük boyutlu ayrı bir model bulunuyor.

Myofree Türkiye'de Satılacak mı?

Myofree'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Kyodo'nun cihazları Türkiye'de satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Myofree'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Myofree, günün büyük bölümünü tablet karşısında geçiren öğrenciler ve çalışanlara hitap ediyor. Bu tablet, özellikle uzun süre ders çalışırken veya tablet üzerinden iş yaparken göz yorgunluğu yaşayan kullanıcıların dikkatini çekebilir. Numaralı gözlük kullananlar için klipsli seçeneğin hazırlanması da günlük kullanım açısından avantaj sağlıyor.