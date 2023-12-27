249 TL Değerindeki Lacuna - A Sci-Fi Noir Adventure Ücretsiz Dağıtılıyor: Fırsatı Kaçırmayın!

Epic Games Store'un oyun sektörüne girişiyle birlikte yıllardır sürdürdüğü ücretsiz oyun furyasına zamanla Steam de dâhil olmuş, bu iki platformu da çok geçmeden başka şirketler de takip etmeye başlamıştı. Bunlardan biri olan GOG, yılbaşı sürecinde ilgi çekici bir oyunu daha ücretsiz olarak kullanıcılarına dağıtıyor.

Hâlihazırda güncel fiyatı 249 TL olan Lacuna - A Sci-Fi Noir Adventure, 29 Aralık'a kadar GOG kullanıcılarına özel ücretsiz ve tek yapmanız gereken oyunu kütüphanenize eklemek.

Lacuna - A Sci-Fi Noir Adventure Hakkında

Bir cinayet. Bir saldırı. Bir bombalama. Güneş sistemini savaşa sürüklemek için gereken her şey mevcut, tabii yapmanız gerekenleri yapmazsanız...

Muhteşem bir 2D bilimkurgu noir evreninde geçen bu modern diyalog odaklı macerada CDI ajanı Neil Conrad'ın giderek zorlaşan bir dizi karar vermesine yardımcı olun.

Lacuna - A Sci-Fi Noir Adventure Ücretsiz Nasıl Alınır?