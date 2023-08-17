Lamborghini'den İlk Elektrikli Otomobiline Dair Yeni Video: Ne Zaman Tanıtılacak?
Lamborghini, ilk elektrikli otomobiline dair yeni bir video paylaştı. Şirket ayrıca otomobilin tanıtım ve üretim tarihlerini de açıkladı. İşte detaylar!
Lamborghini, yaklaşan yeni elektrikli modeline dair yeni bir video paylaştı ve otomobilin tanıtılacağı tarihi açıkladı.
Yayınlanan yeni 15 saniyelik videoda bir şehir, yıldızlara bakan bir kadın ve Dünya'ya gelen bir nesne gösteriliyor. Son olarak yeni Lamborghini görünüyor ve aracın ön kısmı gösteriliyor.
Raporlar otomobilin üretiminin 2028 yılında başlayacağını belirtirken, tanıtımda yer alan otomobil, keskin kenarları olan pürüzsüz bir tasarıma sahip.
Lamborghini'nin İlk Elektrikli Otomobilinden 15 Saniyelik Tanıtım
What if…— Lamborghini (@Lamborghini) August 16, 2023
August 18th. Monterey Car Week, CA.#Lamborghini pic.twitter.com/la4vI8Tme8
Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann, bir Alman gazetesine verdiği demeçte 2030'dan sonra içten yanmalı motorlu araçları canlı tutmak istediklerini söylemişti.
Otomobil 18 Ağustos'ta Tanıtılacak
18 Ağustos'ta tanıtılacak olan araçla ilgili şimdilik tek bildiğimiz şey 2028 yılında üretileceği. Tanıtım tarihi geldiğinde otomobile dair daha çok bilgi öğrenmeyi bekliyoruz.
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Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba modelleri neler sorusu, çok sayıda kişi tarafından en fazla sorulan soruların başında yer alıyor.
Peki sizin Lamborghini'nin ilk elektrikli otomobilinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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