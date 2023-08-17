Lamborghini'den İlk Elektrikli Otomobiline Dair Yeni Video: Ne Zaman Tanıtılacak?

Lamborghini, yaklaşan yeni elektrikli modeline dair yeni bir video paylaştı ve otomobilin tanıtılacağı tarihi açıkladı.

Yayınlanan yeni 15 saniyelik videoda bir şehir, yıldızlara bakan bir kadın ve Dünya'ya gelen bir nesne gösteriliyor. Son olarak yeni Lamborghini görünüyor ve aracın ön kısmı gösteriliyor.

Raporlar otomobilin üretiminin 2028 yılında başlayacağını belirtirken, tanıtımda yer alan otomobil, keskin kenarları olan pürüzsüz bir tasarıma sahip.

Lamborghini'nin İlk Elektrikli Otomobilinden 15 Saniyelik Tanıtım

Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann, bir Alman gazetesine verdiği demeçte 2030'dan sonra içten yanmalı motorlu araçları canlı tutmak istediklerini söylemişti.

Otomobil 18 Ağustos'ta Tanıtılacak

18 Ağustos'ta tanıtılacak olan araçla ilgili şimdilik tek bildiğimiz şey 2028 yılında üretileceği. Tanıtım tarihi geldiğinde otomobile dair daha çok bilgi öğrenmeyi bekliyoruz.

Peki sizin Lamborghini'nin ilk elektrikli otomobilinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.