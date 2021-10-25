Lamborghini Satış Sayısı ile 2021'de Rekor Kırdı

Lamborghini satış sayısı ile büyük bir başarının altına imza attı. İtalya merkezli otomotil üreticisi, 2021 yılında rekor sayıda teslimat gerçekleştirdi. Şirketin elde ettiği başarı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Lamborghini Satış Sayısı ile Büyük Başarı Elde Etti

Otomotiv endüstrisi ve teknoloji dünyası çip krizinden ciddi ölçüde etkilendi. Çok sayıda otomobil üreticisi, bazı tesislerinde üretimi duraklatmak ya da yavaşlatmak zorunda kaldı. Bu da şirketlerin satışlarını olumsuz yönde etkiledi.

Dünya genelinde yaşanan çip krizinden etkilenmeyen Lamborghini, bu yılın ilk dokuz ayında müşterilere rekor sayıda teslimat gerçekleştirdi. Şirket, ocak ayından eylül ayının sonuna kadar dünya genelinde toplamda 6 bin 902 adet satış yaptığını duyurdu. Lamborghini, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23'lük bir artış yaşadı.

EMEA bölgesi (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika), yılın ilk üç çeyreğinde 2.622 adet teslimat ile 2020 yılına göre yüzde 17 artışla Lamborghini için en önemli bölge olmaya devam etti. Amerika bölgesi ise 2407 adet satış ile ikinci sırada yer aldı. Amerika bölgesinde geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 25 oranında bir artış yaşandı.

Listenin üçüncü sırasında yer alan Asya-Pasifik bölgesinde 2021 yılının ilk üç çeyreğinde 1873 adet teslimat gerçekleşti. Bu bölgede geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 28 oranında bir artış meydana geldi.

2021 yılının ilk dokuz ayında en çok satan Lamborghini markası Urus oldu. Sunduğu performans ve sahip olduğu tasarım ile dikkat çeken Urus modeli, ocak ayından eylül ayına kadar toplamda 4085 adet sattı. Bu da şirketin satışlarının oldukça büyük bir kısmını oluşturuyor.

En çok satan Lamborghini markaları listesinin ikinci sırasında Huracan yer aldı. Huracan modelinin satışları 2020 yılına kıyasla yüzde 28 oranında artarak 2136'ya yükseldi. Listenin üçüncü sırasında ise Aventador konumlandı. İlk olarak 2011 yılında üretilen Aventador modeli, bu dönemde 681 adet sattı.

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