Samsung'dan Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi Geliyor! Yedi Yıl Güncelleme Alacak

Samsung'un Galaxy S26 serisine uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya süreceği Galaxy S26 FE için geri sayım başladı. Bugüne dek performans testlerine giren ve önemli sertifikalar alan akıllı telefon son olarak önemli bir eşiği daha aşmayı başardı. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S26 FE'nin BIS Sertifikası Alması Ne Anlama Geliyor?

Galaxy S26 FE kısa bir süre önce SM-S741B/DS model numarasıyla BIS sertifikası aldı. Bu kapsamda model numarasındaki B harfi telefonun global versiyonu olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda DS ibaresi ise modelin çift SIM desteğine sahip olacağını doğruluyor. Hatırlanacağı üzere geçen yıl piyasaya çıkan Galaxy S25 FE'de de çift SIM desteği vardı.

Bu gelişmeyi biraz daha açarsak Galaxy S26 FE'nin BIS platformunda görünmesi Hindistan'da satılabilmesi için gerekli onayı aldığının bir göstergesi. Söz konusu ülkede akıllı telefon gibi elektronik ürünlerin resmi bir şekilde satılabilmesi için BIS onayının alınması gerektiğini belirtelim. Tabii bu durum telefonun sadece Hindistan'da satılacağı şeklinde yorumlanmamalı. Zira cihaz tüm dünyada satışa çıkacak diyebiliriz.

Galaxy S26 FE Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu : 6.7 inç

: 6.7 inç Ekran Tipi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Çözünürlük : 2400 × 1080 piksel (FHD+)

: 2400 × 1080 piksel (FHD+) Yenileme Hızı : 120 Hz

: 120 Hz Kamera : 50 MP ana, 12 MP ultra geniş, 8 MP 3x telefoto

: 50 MP ana, 12 MP ultra geniş, 8 MP 3x telefoto Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Depolama ve RAM: 8 GB RAM - 128 GB / 256 GB / 512 GB

8 GB RAM - 128 GB / 256 GB / 512 GB İşlemci : Exynos 2500

: Exynos 2500 Pil : 5,100 mAh

: 5,100 mAh Şarj : 45W kablolu, 15W kablosuz

: 45W kablolu, 15W kablosuz Yazılım: Android 17, One UI, Galaxy AI ve üretken yapay zeka, 7 yıl yazılım desteği

Galaxy S26 FE Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şu ana dek Galaxy S26 FE'nin tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Galaxy S25 FE ise geçtiğimiz yılın eylül ayında piyasaya sürülmüştü. Bu doğrultuda Samsung'un yeni modeli de selefine benzer bir tarihte tanıtması ihtimaller dahilinde. Yani cihaz çok yüksek ihtimalle bu yılın eylül veya en geç ekim ayında piyasaya sürülebilir.

Telefonun fiyatına gelecek olursak selefi üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Galaxy S25 FE an itibariyle Türkiye'deki çeşitli e-ticaret platformlarında 35.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Galaxy S26 FE ise bir önceki nesilden daha güçlü özelliklere sahip olacak gibi görünüyor. Bu da tahmini olarak 35 ila 40.000 TL arasında bir fiyata sahip olacağı anlamına geliyor. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Samsung'un daha önce Galaxy S24 FE modelini kullanma şansım oldu. O dönem akıllı telefonun oyun, ekran ve kamera performansından fazlasıyla memnun kalmıştım. Üstelik bu performansı 100.000 TL civarında paralara ödeyerek almadım.Yeni modelin de benzer şekilde hem fiyatıyla kullanıcıları memnun edeceğini düşünüyorum.