Askeri Gerilim Filmi Land of Bad'in İlk Fragmanı Yayınlandı!

Fragmanda, gizli bir operasyonunun rayından çıkması sonucu genç bir polis memurunu (Hemsworth) ve ekibini düşman bölgesinde mahsur kalmış bir halde gösteriyor. Russell Crowe'un Hava Kuvvetleri drone pilotu karakterinin, çok geç olmadan onları güvenli bir şekilde yönlendirmesi gerekiyor.

Film, 16 Şubat 2024'te Sinemalara Geliyor!

Filmde, Güney Filipinler'de gizli bir Özel Kuvvetler operasyonu, hayatta kalma mücadelesine dönüşen vahşi bir 48 saatlik bir savaşa dönüşüyor. Bir elit kurtarma ekibi, düşman topraklarında pusuya düştüğünde genç subay Kinney'in (Hemsworth) ekibi sayıca az da olsa arkasında hiçbir adamını bırakmama konusunda kararlıdır.

Hava saldırısı yaklaşırken, Kinney'nin tek umudu, Air Force drone pilotu Reaper'ın (Crowe) rehberliğine bağlıdır ve her hamlenin yaşamlarının sonlarına gelebileceği bilinmeyen tehlikelerle dolu bir ortamda geziniyor.

Land of Bad, William Eubank tarafından yönetilen ve David Frigerio ile birlikte senaryosunu yazdığı bir filmdir. R-rated film aynı zamanda Luke Hemsworth, Ricky Whittle, Milo Ventimiglia, Daniel MacPherson, George Burgess ve daha birçok ismi de içermektedir.

Filmin yönetici yapımcılığını Luke Hemsworth, Tracey Robertson, Nathan Mayfield, Tracey Vieira, Jack Bear Liu, Vanessa Yao Guo, Delphine Perrier, Sophie Jordan ve daha birçok isim üstleniyor.