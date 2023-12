Echo'dan Yeni Fragman Geldi: Daredevil ve Kingpin Tekrar Ekranlarda!

Avengers: Endgame sonrası sinematik evrenini genişleten Marvel, Disney+ üzerinde yayınladığı diziler ve özel yapımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu süreçte bazı eleştirilere maruz kalan Marvel dizilerine rağmen, stüdyonun en yeni yapımı olan Echo, sürpriz karakterleri ve hikayesiyle öne çıkıyor.

Daredevil ve Kingpin'i yeniden ekranlara taşıyacak olan Echo dizisinden yayınlanan yeni fragman, hayranları heyecanlandırdı. Echo dizisi, Kingpin'in üvey kızı Maya Lopez'in hikayesine odaklanacak. Maya, üvey babasına karşı çıkarak Yerel Amerikan kültürüyle yeni bir bağ kuracak ve birçok düşman edinecek.

Fragmanda da görüldüğü üzere, Charlie Cox'un Daredevil olarak geri döneceği ve Vincent D'Onofrio'nun da Kingpin olarak Echo dizisinde önemli bir rol üstleneceği vurgulanıyor.

Marvel'ın ilk yetişkin içerikli dizisi olan Echo, 9 Ocak'ta hem Disney+ hem de Hulu platformlarında izleyicilerle buluşacak. Diziyi izlemek isteyenlerin, Disney+ profillerini TV-MA olarak ayarlamaları gerektiği hatırlatılıyoruz.

Get ready for one killer drop.



All 5 episodes of Marvel Studios’ #Echo arrive January 9 at 6PM PT, exclusively on @DisneyPlus and @Hulu.



Set your Disney+ profile to TV-MA to stream. pic.twitter.com/gRtffMzEDT