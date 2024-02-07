Las Vegas'taki Sphere, İlk Üç Ayda 167,8 Milyon Dolarlık Gelir Elde Etti!

Las Vegas'daki Sphere, işletmeye açılmasından sonraki ilk üç tam ayında 167,8 milyon dolar gelir elde ettiğini belirtti. Sphere Entertainment şirketi, pazartesi günü Ekim, Kasım ve Aralık 2023'ü kapsayan üç aylık kazanç raporunu yayınladı.

İşletme geliri için, Sphere yalnızca 193,9 milyon dolarlık bir kayıp yaşadı. Sphere Entertainment, bir seferlik giderler, yükümlülükler ve diğer işlemler için düzeltilmiş olarak hesaplandığında, mekânın işletme gelirinin 14,1 milyon dolar olduğunu belirtti.

Bu kaybın büyük bir kısmı, Londra'da bir Sphere mekânı geliştirme planlarını iptal etme nedeniyle "116,5 milyon dolarlık bir değer düşüklüğü tahakkuk etmemiş bir yük" ile ilişkilendirildi.

New York Knicks ve New York Rangers maçlarını yayınlayan MSG Networks faktörü dikkate alındığında, şirket toplam gelirini 314,2 milyon dolar olarak raporladı. Toplam işletme kaybı 159,7 milyon dolar iken, toplam düzeltilmiş işletme geliri 51,4 milyon dolar oldu.

"Sphere, geleneksel mekân modelini sarsmayı amaçlayan bir sonraki nesil bir ortamdır," şirketin başkanı ve CEO'su James Dolan bir haber bülteninde belirtti. "Las Vegas'ta tam işletme dönemimizde Sphere bölümünde pozitif düzeltilmiş işletme gelirine sahip olmamız, erken sonuçlarımızın bu tezi kanıtlamaya başladığını gösteriyor ve önümüzdeki küresel fırsatlara olan güvenimizi koruyoruz."

Sphere, Eylül ayının sonlarında U2 konserleri ile açıldı. Grubun konser serisi yılın geri kalanında devam etti ve boş günlerde, Sphere, yönetmen Darren Aronofsky'nin "Postcard from Earth" filmini gösterdi. Ayrıca, Kasım ayında Las Vegas Grand Prix yarış pistinin önemli bir merkeziydi.