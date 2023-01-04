Togg, Las Vegas'ta Sergilenecek!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ön sipariş dönemi giderek yaklaşıyor ve bu süreçte otomobile dair pek çok yeni şey duyuyoruz. Bugün de Togg'un Dünya'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2023'te yer alacağı açıklandı.

ABD'nin Las Vegas eyaletinde 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan CES 2023'te yerli otomobil Togg'un sergileneceği açıklandı. Kullanıcıların görme, koklama, işitme ve dokunma duyularına hitap eden benzersiz bir teknoloji deneyim alanıyla etkinlikteki yerini alacağı açıklanan Togg bu alana "Dijital Mobilite Bahçesi" adını veriyor.

Togg, Dijital Mobilite Bahçesi ile CES 2023'te

Hem dijital hem de doğayla iç içe olacağı söylenen bu deneyim alanı 910 metrekarelik bir alanda CES 2023 ziyaretçileri için kapılarını açacak. Togg'un insan ve teknoloji, sanat ve bilim, akıl ve kalp, birlik ve çokluk gibi kavramlarını bir arada buluşturduğu Dijital Mobilite Bahçesi, geleceği dijial sanatla anlatmayı amaçlıyor.

CES 2023 etkinliği yarın başlayacak ve etkinliğe giden ziyaretçiler Togg'u ve Togg'un benzersiz deneyim alanını tecrübe edebilecek.